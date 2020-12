Coronavirus Italia zona rossa, verso nuovo lockdown modello Merkel. Ecco le possibili restrizioni a Natale e nelle festività.

Coronavirus Italia, le restrizioni Natale potrebbero diventare ancora più severe per gli italiani, è l’ipotesi allo studio del governo. Le immagini di assembramenti di ieri, registrati in tante città italiane e nelle regioni gialle, dove bar, ristoranti e negozi sono aperti, hanno fatto scattare l’allarme.

Questi assembramenti sono un problema, visto che nel nostro paese i contagi da coronavirus sono ancora alti. Per questo il governo potrebbe rendere l’Italia zona rossa, con nuove restrizioni nel periodo natalizio. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere.

Nuove restrizioni per Natale

Dopo un weekend di assembramenti nelle vie delle città italiane, da Roma a Milano, passando per Bologna ed altre, il governo pensa di irrigidire le restrizioni a Natale. Per scongiurare una nuova ondata di contagi, l’esecutivo potrebbe rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione, nelle giornate di festa.





Quindi a Natale, Capodanno e gli altri giorni delle festività natalizie più a rischio, l’Italia si avvia verso un nuovo lockdown. Il modello Merkel è quello a cui potrebbe ispirarsi l’esecutivo. La cancelliera tedesca ha stabilito chiusure di negozi, bar, ristoranti eccetera, in tutto il paese e per l’intero periodo festivo, varando un sostanziale nuovo lockdown per contenere la diffusione del covid.

In effetti lo shopping, gli aperitivi e tutto il resto sembrano essere difficili da gestire durante le festività. Il commissario straordinario Arcuri, commentando le immagini sugli assembramenti di questi giorni li ha definiti “insopportabili”. Tutto lascia pensare che il governo adotterà nuovi divieti zona rossa, omogenei in tutta Italia per impedire questi episodi.

Piccoli comuni spostamenti Natale

Alla nuove restrizioni potrebbero affiancarsi novità per i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, per cui potrebbe esserci uno specifico allentamento. In questo caso infatti l’esecutivo valuta la concessione degli spostamenti anche fuori dal comune entro i 30 chilometri.

Un nuovo incontro fra il presidente Conte, i ministri e i membri del Cts, dovrebbe stabilire presto le novità sulle restrizioni a Natale. Insomma, l’Italia zona rossa con nuovi divieti nei giorni festivi e prefestivi è probabile, nonostante fino a pochi giorni fa si parlasse dell’intero paese in zona gialla.

Tuttavia gli assembramenti di questi giorni sembrano aver fatto cambiare idea al governo, che ora pensa a meno concessioni e più restrizioni Natale e negli altri giorni festivi. L’unica eccezione dovrebbe riguardare i piccoli comuni.

