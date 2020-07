Conte è una delle voci più cercate del web. Sia che si parli di Antonio, l’allenatore, che di Giuseppe, il politico. Ma chi è il più cercato e il più pagato tra i due Conte italiani.



Giuseppe Conte o Antonio Conte? Chi dei due è più cercato e amato? Scopriamolo qui in questo articolo che illustra differenze e somiglianze fra i due Conte più popolari in Italia.

In termini pratici, per gli addetti ai lavori, soprattutto persone che si occupano di comunicazione e di marketing, viene definito sentiment. È la reazione del lettore medio, ormai quasi completamente concentrato sul web, a fatti e personaggi di attualità. Basta fare una ricerca online per capire quali sono i personaggi più interessanti del momento, quelli sui quali la gente vuole informazione capillare e continua.

Conte, uno dei cognomi più cercati su Google

Il cognome più battuto in assoluto negli ultimi mesi è sicuramente Conte. Da una parte si parla del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte che, soprattutto nel pieno marasma di pandemia Coronavirus e lockdown compare ogni giorno in migliaia di articoli non solo nel nostro paese ma anche all’estero.

L’altro Conte eccellente è ovviamente Antonio, allenatore dell’Inter. Anche in questo caso le ricerche sono moltissime, e con le motivazioni più disparate. Nel caso di Giuseppe la cosa più interessante da notare è che la stragrande maggioranza delle ricerche arriva dal pubblico femminile punto ed è un pubblico “infatuato”. Sono nati numerosi forum, decine di gruppi su Facebook, che sostengono che Giuseppe Conte sia attualmente uno degli uomini pubblici più sexy in circolazione.

Condivisibile o meno la questione è diventata oggetto di studio sociale perché non capita spesso che un politico riesca a ottenere consensi che non sono strettamente politici ma sono legati piuttosto alla sua immagine e al suo stile.

Di Giuseppe Conte si studia il modo di camminare, il tipo di ventiquattr’ore che porta, le scarpe, il vestito. Spicca la sua eleganza, molto inglese. Non è un caso che le donne online chiedano se è sposato, divorziato, se ha una relazione stabile e anche quanto guadagna.

Evitandovi un ulteriore ricerca possiamo dire che Conte è divorziato dalla prima moglie, Valentina Fico, ha un figlio di dieci anni che si chiama Niccolò e una nuova compagna con la quale cerca di farsi fotografare pochissimo, Olivia Paladino.

Giuseppe Conte: il Presidente alla moda

Le ricerche su Conte riguardano anche i suoi guadagni che sono consistenti e non solo in funzione del fatto che è il presidente del Consiglio dei ministri di uno dei paesi più industrializzati del mondo.

Parliamo anche di un affermato avvocato con interessi in diversi studi legali italiani e internazionali la cui parcella oraria è da capogiro. Se il suo stipendio da amministratore pubblico è noto, si parla di circa 80mila € all’anno, molto meno di quanto percepiscono deputati e senatori del suo stesso partito, le sue entrate generali e la sua redditività, che riguarda anche il patrimonio immobiliare, è meno nota. Fa fede l’ultima dichiarazione dei redditi, quella dello scorso anno, ammonta a poco più di un milione e 200mila €.

Antonio Conte: l’allenatore borghese

Le ricerche che riguardano Antonio Conte sono soprattutto maschili e arrivano quasi tutte dal mondo dei tifosi di calcio. Non si parla soltanto di interisti ma di appassionati di ogni parte del mondo visto che l’ex allenatore della Juventus ha allenato per lungo tempo anche in Inghilterra una squadra di grande rilievo come il Chelsea.

Antonio Conte si è sposato dopo un lungo fidanzamento, ha una figlia di tredici anni, Vittoria, nata dalla donna alla quale è legato da sempre, fin da quando era arrivato a Torino per giocare nella Juve. Sua moglie si chiama Elisabetta Muscarello: si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 15 anni.

Giuseppe e Antonio Conte stipendi a confronto

Sotto l’aspetto del sex appeal, sempre secondo il sentiment del web, Giuseppe Conte vince a mani basse. Ma sotto l’aspetto della redditività è Antonio Conte a fare la voce grossa. Lo stipendio del tecnico dell’Inter, stando ai si dice, si aggira intorno ai 9 milioni di € a stagione con consistenti ritocchi in caso di trofei che quest’anno, purtroppo per lui, gli sono stati negati.

Fuori dalla Coppa Italia, distante dalla Juventus irraggiungibile e ancora una volta campione, eliminato anche dalla Champions League, Antonio Conte deve fare un bilancio di una stagione difficile nel corso della quale i risultati sono arrivati solo parzialmente. E tra i bilanci c’è anche quello della popolarità che lo vede parecchio indietro rispetto al presidente del Consiglio la cui presenza sul web è molto più recente, considerando il fatto che Antonio Conte ha anche una lunghissima esperienza di calciatore ma decisamente di maggiore intensità.

Conte vs Conte

Un’altra curiosità che riguarda i due Conte più cercati dalla rete sono gli aspetti comuni. Sono entrambi pugliesi ma di radici completamente diverse. Giuseppe Conte è nato in provincia di Foggia e ha studiato all’Università completando molti master internazionali di altissimo livello. Antonio Conte è nato a Lecce da una famiglia sostanzialmente modesta e pur avendo sempre avuto ottimi voti a scuola non può certo sfoggiare l’impressionante curriculum del suo omonimo.

Un altro aspetto che hanno in comune e che è direttamente legato alla loro popolarità, è il fatto di essere entrambi bersaglio della satira e degli imitatori. In assoluto quello che li ha imitati entrambi meglio è il genovese Maurizio Crozza che non ha risparmiato battute velenose sia all’allenatore che al politico in occasione di alcune loro dichiarazioni alquanto bizzarre. Il tormentone “agghiacciante” pronunciato da Antonio Conte ripetutamente durante una tesissima conferenza stampa fu uno dei tormentoni del 2012 ed è ancora oggi una GIF virale sui social.

Un altro degli aspetti comuni dei due personaggi è che nessuno dei due, a quanto pare, e nonostante un ufficio stampa a volte anche troppo presente e protettivo, ha un eccellente rapporto con il microfono. Tra inglese farfugliato, italiano a volte un po’ scolastico e qualche gaffe indimenticabile, la loro popolarità vive anche – e molto – della loro comunicazione un po’ zoppicante.

Il video della conferenza stampa di Antonio Conte diventata un tormentone

Insomma Giuseppe Conte batte Antonio in termini di popolarità, ma a guadagnare più soldi è l’allenatore dell’Inter. Cosa li accomuna? Entrambi parlano un pessimo inglese.

