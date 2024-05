Vita di Renato Zero, il video. Testo e frasi più belle del brano del cantautore romano. Cosa significa veramente.

Si intitola Vita l’ultima canzone di Renato Zero, uno dei grandi della musica italiana che ancora una volta ci regala un brano ricco di significato. Protagonista è la vita definita bellissima e spietata, feroce e delicata, ma soprattutto magica. Con queste parole il cantautore tocca le corde del cuore, tendendo sempre viva la speranza. E se non ci credete ascoltate qui il brano tramite YouTube, a seguire trovate testo completo e spiegazione.

Vita di Renato Zero, il testo

Ecco tutte le frasi presenti nel brano scritto dal cantante e produttore discografico, in collaborazione con l’autore Lorenzo Vizzini.

Vita, bellissima e spietata

Hai scelto la mia strada e io l’ho percorsa accanto a te

A volte ti ho ferita, ma non ti sei fermata

Come una buona stella mi hai guidato fino a qua

E ti canto ancora

Vita, feroce e delicata

Sei stata complicata, ma ti ho amata come sei

Da complice e da amica

Ti scritta e ti ho sfidata

Lo sai mi basta un attimo e rinasco insieme a te

Quando sento questa musica in fondo all’anima Mi fa sorridere, lo stai vedendo che si accende il mondo

Tutto si illumina e diventi magica

Mi insegni ancora che tutto è possibile

Voglio cantarti ancora, vita

Sei semplice e segreta

Vorrei fermare l’attimo, ma a volte è come se

Mi scappi dalle dita, vai via come una fata

Ma non è mai finita finché resti accanto a me

Finché sento questa musica in fondo all’anima E torno a vivere, lo stai vedendo che si accende il mondo

Tutto si illumina e diventi magica

Essendo ancora che tutto è possibile

Voglio cantarti ancora, vita

Vita, anche quando questa notte finirà

Non fermare questa musica

In fondo all’anima

Fra pioggia e lacrime lo stai sentendo che

Si accende il mondo

E tu voli libera e diventi magica

Giurami ancora che tutto è possibile

Voglio cantarti ancora, vita

Vita, significato canzone di Renato Zero

Questo brano contiene frasi sulla vita molto belle, per esempio quando dice “tutto si illumina e diventi magica“, oppure nella parte finale con “Giurami ancora che tutto è possibile, voglio cantarti ancora“. Con questi versi Zero fa un tributo a bellezza e crudeltà della vita, ma anche alla sua forza e delicatezza. Ma soprattutto ci ricorda, che nonostante tutto essere vivi è qualcosa da amare e celebrare sempre.

Dal punto di vista dell’autore poi l’esistenza è come una complice, un’amica con la quale si può discutere, da sfidare, ma con la quale riconciliarsi sempre alla fine. Per riassumere potremmo dire che per quanto sia difficile il momento, si può sempre trovare un nuovo inizio, una rinascita. In altre parole dopo la tempesta torna sempre il sereno.

La Vita nel disco Autoritratto di Renato Zero

Questo singolo fa parte dell’ultimo Album di Renato Zero dal titolo “Autoritratto“. Rappresenta il secondo inedito del disco uscito dopo “La ferita” ed è stato accolto con grande gioia dai fan, che l’artista da sempre chiama simpaticamente “sorcini”.

Per esempio alcuni commenti su YouTube a proposito di questo brano dicono che si tratta una vera e propria poesia che entra nell’anima. Il richiamo non è casuale visto che il ritornello dice “questa musica in fondo all’anima“. In conclusione quindi si può dire che questo titolo ci invita a non smettere mai di cercare dentro di noi la musica, che illumina il nostro mondo e ci rende liberi.

