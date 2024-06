Filo Spinato di Gianna Nannini. Video e significato del singolo che parla di un amore sbagliato.

Filo spinato è la nuova canzone di Gianna Nannini che fa parte dell’album intitolato “Sei nell’anima”. Si tratta di un brano che mischia diversi generi musicali come jazz e pop e racconta una storia d’amore tormentata e ossessiva, piena di parole non dette. Di seguito puoi ascoltare l’ultimo singolo della Nannini, più giù trovi anche frasi e spiegazione del testo.

Filo Spinato Gianna Nannini testo

Mi sono tradita

Mi faccio un po’ schifo

Volevo lasciarti, tu ridi, ma sai

Potrei ammazzarti con un dito Se mi dimenticassi un po’ di te

Che torni sempre al momento sbagliato e balli sul filo spinato

Mi chiedo se so dimenticarmi io di te, eh-eh

E di ogni nostra dannata emozione che sciupa l’amore Ogni volta è l’ultima (uh)

Stavolta è l’ultima (uh)

Siamo legati dal filo sbagliato (uh)

Dal filo spinato (uh) Che noia mortale

Dai, dai

Facciamoci male

E roviniamoci il finale Ogni volta (uh-uh-uh)

Ogni volta (uh-uh)

È più bello che mai (uh-uh-uh)

Cadere giù dal paradiso Se mi dimenticassi un po’ di te

Che torni sempre al momento sbagliato e balli sul filo spinato

Mi chiedo se so dimenticarmi io di te, eh-eh

E di ogni nostra dannata emozione che sciupa l’amore Ogni volta è l’ultima (uh)

Stavolta è l’ultima (uh)

Siamo legati dal filo sbagliato (uh)

Dal filo spinato (uh) The song is finished, ahah

De-de, oh-oh, ogni volta Ogni volta è l’ultima (uh)

Stavolta è l’ultima (uh)

Siamo legati dal filo sbagliato (uh)

Dal filo spinato (uh)

Spiegazione nuova canzone di Gianna Nannini

Come si può notare dai versi, il brano è struggente visto che parla di addii e ritorni, ma soprattutto di scelte sbagliate in una relazione. La cantante racconta da una parte l’amore carnale che ci attrae, dall’altro però anche le pugnalate alle spalle, che tradiscono la fiducia.

Nonostante queste componenti, i due protagonisti del brano non riescono a separarsi. Tuttavia c’è la consapevolezza che con queste premesse non ci può essere un futuro insieme. Per questo una delle frasi più belle della canzone dice “Siamo legati dal filo sbagliato / Dal filo spinato“. E’ questo in sintesi il significato reale del singolo di una delle cantanti donne italiane più amate di sempre.

Gianna Nannini concerti e cosa fa oggi

Oltre a nuovo inedito e album, il 2024 della cantante toscana è stato segnato dalla Serie tv di successo Sei nell’anima disponibile su Netflix. Il racconto della vita della cantante, fra palco, sogni e successo ha riacceso i riflettori sulla sua storia incredibile, culminata con la nascita della figlia Penelope e non solo.

Ma tornando alla musica la Nannini è ancora molto attiva con i live. Tanto che ha annunciato un tour di concerti in Europa e in Italia, in programma durante l’autunno 2024. Di seguito tutte le date previste dal Sei nell’anima tour – European Leg:

22 novembre – Jesolo, Palazzo del Turismo

24 novembre – Ginevra, Arena

25 novembre, Zurigo, Hallenstadion

28 novembre – Monaco, Olympiahalle

30 novembre – Hannover, Swiss Life Hall

1 dicembre – Frankfurt, Jahrhunderthalle

3 dicembre – Berlin, Uber Eats Music Hall

4 dicembre – Essen, Grugahalle

6 dicembre – Ludwigsburg, MHP Arena

7 dicembre – Ravensburg, Oberschwabenhalle

9 dicembre – Nuremberg, Kia Metropol Arena

10 dicembre – Kassel, Nordhessen Arena

13 e 14 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

16 dicembre – Torino, Inalpi Arena

17 dicembre – Milano, Unipol Forum

20 dicembre – Eboli, Palasele

21 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Insomma, ci saranno molte occasioni per ascoltare i grandi successi di Gianna Nannini in concerto, durante i prossimi mesi. In Italia e all’estero e non mancherà l’ultimo inedito Filo Spinato.

