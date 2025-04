Enrico Ruggeri, Il cielo di Milano. Una canzone che fa riflettere

Il cielo di Milano di Enrico Ruggeri. Video, testo e significato della canzone che racconta una città specchio del nostro tempo.

Enrico Ruggeri canta Il cielo di Milano nel suo nuovo singolo, il secondo estratto dall’album intitolato “La caverna di Platone“. E’ un brano carico di significato: un appello all’umanità che la sua città ha sempre saputo mostrare e che ora rischia di perdere. Il cielo di Milano quindi non è solo una delle canzoni sulla città lombarda ma una speranza di cambiamento.

Il cielo di Milano Enrico Ruggeri, video

Ascoltiamo subito il brano, nel video tratto da Youtube e a seguire vediamo la spiegazione del testo.

Testo Il cielo di Milano di Enrico Ruggeri

Stanno girando un altro film

Protagonisti incontrano comparse

Disperse

Aperitivi dentro ai bar

Ed un clochard ha perso la sua guerra

In terra

Il bambino che sei stato

Cosa penserà di te

Gli piacerebbe quello che ora sei?

Piovono rose e spade

Nel cielo di Milano

Su cuori abbandonati

Col cellulare in mano

E non si vede il sole

Nel cielo di Milano

Tra vittime del gioco

E corse contromano

Retribuzioni karmiche

In una vita troppo complicata

Trasformata

Cambiano strade, sogni e idee

Tra routine e senso di avventura

Tra coraggio e paura

Il bambino che sei stato

Cosa penserà di te

Gli piacerebbe quello

Che ora sei?

Piovono rose e spade

Nel cielo di Milano

E l′orizzonte è un limite

Su un’asse cartesiano

E non si vede il sole

Nel cielo di Milano

L′oscurità confonde

Il sacro col profano

E le sirene della polizia

Che nella notte fanno compagnia

Prima di andare via

Il bambino che sei stato

Cosa penserà di te

Piovono rose e spade

Nel cielo di Milano

Piovono rose e spade

Nel cielo di Milano

Il cielo di Milano, il significato della canzone

Una delle frasi più significative di questo inedito è: “Il cielo di Milano non vede il sole“. Ovviamente non si tratta di un riferimento al meteo della metropoli lombarda, quanto a una società che si sta intristendo risultando grigia e cupa. Poi segue la richiesta ad interrompere questo processo di cambiamento, per mantenere vive le migliori qualità tipiche dei milanesi: la comprensione e la solidarietà umana.

La fotografia del presente, fatta dal cantautore italiano sulla città è sincera, ma anche amara. Infatti si parla di rose e siringhe, grattacieli e gente che ha fretta – forse troppa. Ma anche della solitudine di alcuni senza tetto (chi dorme per strada) e chi invece è troppo preso da altro e non si accorge dalla realtà che lo circonda, perché impegnato a guardare solo il telefono.

L’autore si chiede se tutto questo sarebbe piaciuto al bambino che fu, e probabilmente la risposta è no. Per questo occorre cambiare e recuperare umanità o forse un modo di vivere più sereno e con meno stress. Almeno questo è ciò che in fondo si augura Ruggeri per tornare a vedere un cielo di nuovo sereno nella sua Milano.

