Dimentico, la nuova canzone di Enrico Ruggeri, oltre ad essere bella tratta un tema particolare, quello delle persone che soffrono della malattia di Alzheimer. Quindi il testo è impegnativo e al tempo stesso significativo, per un singolo diverso dagli altri e che per questo merita la nostra attenzione.

Vediamo allora subito testo e significato di Dimentico, la canzone di Ruggeri appena uscita. Ma prima di leggere parole e frasi, ascoltiamola direttamente dal video Youtube di seguito allegato

Dove è stato girato il video di Dimentico? Presso Il Paese Ritrovato di Monza, struttura de La Meridiana, Società Cooperativa Sociale.

Non ricordo più chi sono

e quando ho consumato la mia vita

mentre vedo gli occhi ed il sorriso

di una faccia sconosciuta

Eppure so di aver viaggiato a lungo

su una strada che mi è stata tolta

con i quadri appesi al muro

che vedo per la prima volta

C’è una donna che mi dice

“riposati papà”

capisco che mi ama e non so come si chiama

Io lo so che sono stato un essere pensante

un padre ed un amante

marito figlio e confidente

so che io ho vissuto la mia storia

tra immagini che non ricordo più

Dimentico dimentico chi sono stato prima

ricordo e poi dimentico

persone cose lacrime e sorrisi condivisi

Non capisco più chi sono

non conosco più la mia scrittura

non ho più un carattere

non mostro più la mia natura

C’è chi mi sorride

e mi dice “amore mio”

capisco che mi ama e non so come si chiama

Io lo so che per qualcuno sono stato anche importante

un padre ed un amante

marito figlio e confidente

qui c’è chi conosce la mia storia

e tutto ciò che non ricordo più

Dimentico dimentico chi sono stato prima

ricordo e poi dimentico

persone cose lacrime e sorrisi condivisi

Io lo so che sono stato un essere pensante

dimentico dimentico

dimentico dimentico

Non ricordo più chi sono

e non so che fine ha fatto la mia vita