2step, Ultimo e Ed Sheeran: eccoli finalmente insieme

Ultimo feat Ed Sheeran nella canzone “2step”, versione italiana del singolo del musicista britannico. I due cantano insieme, i ricavi andranno alla popolazione ucraina.

Un bel colpo per Ultimo che si trova a duettare con una delle più famose popstar viventi, Ed Sheeran, che l’ha voluto per la “versione italiana” del suo singolo “2step”, tratto dall’album Equals dell’anno scorso. Sheeran ha realizzato diversi featuring, per ora sono usciti quelli con Lil Baby, Ellinoora e Antytila (band ucraina). Ne sono previsti anche altri, ma intanto ecco quello italiano, proprio con Ultimo. Ma come si sono conosciuti i due? Intanto ecco la canzone.

2step – Ed Sheeran ft Ultimo

Ultimo e Ed Sheeran, una collaborazione importante

Ricordiamo che Ed Sheeran, amato e odiato, è una star mondiale che vanta miliardi (non milioni, ma miliardi) di stream su ogni piattaforma. Per fare un paio di esempi, il video di Shape of You ha quasi 6 miliardi di visualizzazioni, quello di Thinking Out Loud quasi 3 miliardi e mezzo e si calcola che, a oggi, abbia venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.

Ultimo è una delle più interessanti tra le nuove leve della musica pop italiana, e forse non è un caso che Ed Sheeran abbia scelto lui per il featuring italiano di “2step”. Si tratta sicuramente di una collaborazione molto importante per il giovane musicista italiano. Nella canzone i due si alternano, dunque è cantata in inglese e in italiano (sotto riportiamo il testo). Ma come si sono conosciuti i due?

Pare che si siano conosciuti nel 2019 in occasione del concerto di Sheeran a Roma, per poi incontrarsi ancora a Los Angeles, dove hanno deciso di collaborare. Ultimo è stato di poche parole, sintetizzando la storia così:

“Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran, l’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta”.

Di recente c’è stata una diretta Instagram tra i due, dove Ed Sheeran ha parlato anche in italiano:

I ricavi dei guadagni degli ascolti in stream su Youtube andranno a un’organizzazione benefica in sostegno alla popolazione ucraina. Di seguito il testo della canzone:

2step – Ultimo Ed Sheeran TESTO

I had a bad week

Spent the evening pretending it wasn’t that deep

You could see in my eyes that it was taking over

I guess I was just blind and caught up in the moment

You know you take all of my stress right down

Help me get it off my chest and out

Into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed

We forget that we’re here right now

‘Cause we’re livin’ life at a different pace, stuck in a constant race

Keep the pressure on, you’re bound to break, something’s got to change

We should just be cancelling all our plans and not give a damn

If we’re missin’ out on what the people think is right

Seein’ through a picture behind the screen and forget to be

Lucid conversation for the message that you’ll never read

I think maybe you and me

Oh, we should head out to the place where the music plays

And then

We’ll go all night

Two-steppin’ with the woman I love

All my troubles turnin’ up and when I’m on your eyes, electrified

We’ll keep turnin’ up and go all night

Oh, we had dips and falls in our time

But we know what it feels to be low, then up, alone and loved

And all we need is us to go all

Night, night

Two-steppin’ with the woman I love

Night, yeah

All we need is us

Quando mi dai poco voglio troppo da te, però

Quando mi dai troppo non capisco cos’è

Vorrei sparire di botto

Come la pioggia d’agosto

Poi dimostrarti che torno

In fondo l’amore è il ritorno, però

Siediti che ti racconto

Come si può nella vita stare in piedi

Senza che nessuno paghi per te il conto

Ed esser oggi quel che tu sognavi ieri

Come ho fatto a non vederlo nei miei occhi

Che ho già dentro quel che io cercavo fuori?

Dai, sarà che c’ho il destino in tasca

E lo decido io se un giorno questo cambia

We’ll go all night

Two-steppin’ with the woman I love

All my troubles turnin’ up and when I’m on your eyes, electrified

We’ll keep turnin’ up and go all night

Oh, we had dips and falls in our time

But we know what it feels to be low, then up, alone and loved

And all we need is us to go all

Night, night

Two-steppin’ with the woman I love

Night, yeah

All we need is us

Night, night

Two-steppin’ with the woman I love

Night, yeah

All we need is us to go all night

