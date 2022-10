Canzoni Ricchi e Poveri. Le 5 più belle e famose

Quali sono le più belle canzoni dei Ricchi e poveri? Fra i tanti successi del gruppo italiano, ecco i 5 migliori da ascoltare.

Canzoni dei Ricchi e Poveri. Il gruppo originario di Genova ha fatto la storia della musica italiana, regalando tanti successi, cantanti al Festival di Sanremo e non solo. Tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento delle canzoni italiane anni 80′ e 70′. Non a caso ci capita spesso di ascoltare le loro hit ancora oggi. Abbiamo quindi deciso di raccogliere per voi i 5 brani migliori dei Ricchi e Poveri, a nostro avviso. Buon ascolto.

Ricchi e Poveri le canzoni più belle. Playlist

1- Sarà perché ti amo (1981)

Il brano forse più iconico dei Ricchi e Poveri. Singolo uscito nel 1981, ma che sembra attualissimo. In radio, in Tv e in qualsiasi festa ascoltiamo sempre volentieri questa canzone che parla della gioia di provare amore, emozioni e sentimenti.

2- Mamma Maria (1982)

Canzone che parla di una maga capace di prevedere il futuro tramite le stelle. Per questo tutti vogliono farsi l’avvenire da lei, sperando di trovare il vero amore. Un brano che si riascolta sempre volentieri.

3- Che sarà (1971)

Il significato di questa canzone riguarda la storia di molti italiani, che lasciano il proprio paese natale per cercare fortuna altrove. Dal momento che una persona compie questa scelta potrà capire se “so far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà” proprio come dice il testo.

4- Se m’innamoro (1985)

Brano vincitore del Festival di Sanremo 1985, che ha avuto un grande successo commerciale, scalando le classifiche della musica italiana e non solo. Infatti, è stata realizzata una versione anche in spagnolo, mentre il singolo sempre in italiano fu pubblicato pure in Germana. Un successo internazionale insomma.

5- Come vorrei (1981)

Questa canzone racconta la sofferenza provata da una coppia, che si rende conto che il loro amore sta per finire. Infatti, nel testo si sottolinea come i due si allontanano sempre di più, visto che non intendono i sentimenti allo stesso modo. Un brano struggente, ma al contempo bellissimo.

Ricchi e Poveri, età componenti

I Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale italiano, originario di Genova. Sono 4 i componenti del gruppo, anche se per un lungo periodo sono stati in 3 visto che un membro si era allontano, prima della reunion del 2020.

Angela Brambati , la cantante del gruppo classe 1947 (75 anni)

, la cantante del gruppo classe 1947 (75 anni) Franco Gatti , al pianoforte, purtroppo scomparso all’età di 80 anni

, al pianoforte, purtroppo scomparso all’età di 80 anni Angelo Sotgiu , il chitarrista classe 1946 (76 anni)

, il chitarrista classe 1946 (76 anni) Martina Occhiena, cantante classe 1950 (72 anni).

Quanti Sanremo hanno vinto i Ricchi e Poveri?

Il gruppo ha vinto una sola volta il festival della canzone italiana a Sanremo, nel 1985 con il brano “Se m’innamoro”. Hanno partecipato alla kermesse musicale per 12 edizioni, arrivano anche per 2 volte al secondo posto nella classifica finale.

Rientrano fra i cantanti con i maggior numero di dischi venduti in Italia, con oltre 22 milioni di copie, piazzandosi al secondo posto dopo i Pooh. Per dirla in breve, i Ricchi e poveri hanno fatto la storia della musica italiana e le loro canzoni più belle e famose continueranno ad accompagnarci per molto tempo ancora, ne siamo certi.

