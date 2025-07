Oceanica, Jovanotti: il tormentone con Merk & Kremort. Testo

Jovanotti la nuova canzone estiva è Oceanica. Video e significato del singolo realizzato con i dj Merk e Kremort.

Oceanica è la hit estiva 2025 di Jovanotti in collaborazione con il duo Merk & Kremort. E’ un brano dal ritmo incalzante, tribale, che proietta chi ascolta nella gioia di vivere l’estate fra onde e voglia di libertà. Un vero tormentone pronto a scalare la classifica e far ballare le spiagge italiane.

Oceanica – Jovanotti feat. Merk & Kremort Video

Questo videoclip traduce in immagini la forza della canzone: surf, luci psichedeliche, balli tribali e natura selvaggia si mescolano in un’esplosione visiva perfettamente in linea con il sound del pezzo.

Oceanica – Testo

Ohi-ohi-ohi-oh

Mi fai sentire come se camminassi su un filo

Sospeso tra due grattacieli in un posto futuro

E tutti guardano su

E pensano “Ora viene giù-ù-ù-ù-ù-ù-ù-ù”

È una sensazione, come una tentazione

Di dissoluzione oceanica

È una sensazione, come una tentazione

Di dissoluzione oceanica

Vieni via con me (Ohi-ohi-ohi-oh)

Su questa onda gigante (Ohi-ohi-ohi-oh)

Siamo io e te (Ohi-ohi-ohi-oh)

I primi naufraghi su Marte (Ohi-ohi-ohi-oh)

Oceanica

Non mi svegliare, lascia che questo sogno prosegua

Lasciami fuori dalla realtà, ho bisogno di tregua

Come quando da bambino mi mettevo in pericolo

Mi arrampicavo sugli alberi, il mio mondo era un vicolo

Cucinavo torte di fango e parlavo coi cani

E corravo sui cavi dell’alta tensione in paesi lontani

Puerto Rico, Zanzibar, deserto d’Atacama

Okinawa, Timbuctù, sotto al cielo di Roma

È una sensazione, come una tentazione

Di dissoluzione oceanica

È una sensazione, come una tentazione

Di dissoluzione oceanica

Vieni via con me (Ohi-ohi-ohi-oh)

Su questa onda gigante (Ohi-ohi-ohi-oh)

Siamo io e te (Ohi-ohi-ohi-oh)

I primi naufraghi su Marte (Ohi-ohi-ohi-oh)

Oceanica

Aria, aria, aria

Nuova, nuova, nuova

Aria, aria, aria

(Oceanica x3)

Vieni via con me (Ohi-ohi-ohi-oh)

Su questa onda gigante (Ohi-ohi-ohi-oh)

Siamo io e te (Ohi-ohi-ohi-oh)

I primi naufraghi su Marte (Ohi-ohi-ohi-oh)

Spiegazione nuova canzone di Jova

Dietro l’apparente leggerezza estiva nel brano c’è un messaggio più profondo. E’ un invito a lasciarsi andare, a mollare le ancore mentali, a vivere ogni istante come se fosse un sogno a occhi aperti. “È una sensazione, come una tentazione / di dissoluzione oceanica” – canta Jovanotti, evocando il desiderio di perdersi in qualcosa di più grande, di abbandonare il controllo per ritrovare sé stessi nel ritmo, nella natura, nell’avventura.

Il ritornello diventa un richiamo tribale all’unione e alla complicità, dove l’amore, il viaggio e la libertà si fondono in una sola onda sonora. L’immaginario è spaziale e marino allo stesso tempo: “I primi naufraghi su Marte” è una delle frasi più evocative del testo, simbolo di un romanticismo visionario e moderno.

Dopo il successo di Occhi a cuore Jovanotti torna con un sound ancora più contaminato. Questo singolo mescola ritmi africani, vibrazioni caraibiche e sonorità elettroniche nordamericane, in un mix trascinante e ipnotico. Merk & Kremont firmano una produzione potente, pensata per far muovere i corpi e stimolare la fantasia.

