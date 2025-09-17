Giorgia, Golpe. Video e testo di una ballata pop intensa

Golpe è l’ultima canzone di Giorgia. Testo, significato e curiosità sul brano di una delle voci più amate della musica pop italiana.

Dopo un anno ricco di successi musicali Giorgia torna con un nuovo singolo dal titolo “Golpe”, una ballata che unisce eleganza, modernità e la potenza vocale che da sempre la contraddistingue. Con questo brano l’artista romana conferma una volta il suo ruolo di assoluta protagonista della musica nazionale, capace di rinnovarsi pur restando fedele al proprio stile.

Giorgia, Golpe: il video

Il video ufficiale dell’inedito esce il 19 settembre, ma abbiamo un’anteprima del brano che potete ascoltare in questa clip da YouTube per immergervi nelle sue atmosfere e coglierne subito l’intensità.

Testo Golpe, la canzone di Giorgia

Il brano nasce dalla collaborazione di grandi autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini, Gaetano Scognamiglio e la stessa Giorgia. Alla produzione ritroviamo ancora una volta la firma inconfondibile di Dardust, garanzia di eleganza e modernità. Ecco alcune delle frasi più belle del brano:

Perchè non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte Corriamo tutti i pericoli A darci un bacio nel mezzo di un golpe E non mi guardi più così Nascosto dietro gli occhiali da sole Come fai? Come fai? Quando piove

Significato ultimo singolo di Giorgia

“Golpe” racconta di emozioni forti, di quel momento improvviso e travolgente che cambia gli equilibri, proprio come un colpo di scena nella vita. Il testo si muove tra fragilità e forza interiore, trasformando i sentimenti in musica universale. Ancora una volta Giorgia riesce a parlare al cuore, rendendo personale ciò che diventa esperienza collettiva.

Quanti anni ha Giorgia la cantante?

Giorgia Todrani (questo il suo nome completo) è nata a Roma il 26 aprile 1971 e oggi ha 54 anni. In oltre trent’anni di carriera non ha mai smesso di sorprendere, rinnovandosi e mantenendo una voce potente, calda e riconoscibile. Con “Golpe” dimostra che il tempo non intacca il talento, ma lo arricchisce di nuove sfumature ed esperienze.

