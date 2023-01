Moda Uomo inverno 2023-24. A Milano vince Armani

La collezione di Armani uomo autunno inverno 2023-24, mostra come la moda maschile può essere al passo con i tempi senza stravolgere l’eleganza. Ecco foto e video della collezione.

Giorgio Armani vince ancora con una collezione moda uomo per l’autunno inverno 2023-2024 che è lontana dal popolo di influencer e generazione Z e- di cui il brand Armani a differenza di tanti altri non ha affatto bisogno. Ecco il video della sfilata.

Giorgio Armani che il prossimo luglio 2023 compirà 89 anni, è lo stilista italiano che ha saputo conquistare il mondo con il suo stile senza seguire le tendenze del momento e senza stravolgere quelli che sono i canoni dell’eleganza maschile moderna e raffinata.

La collezione è una vera lezione di stile per gli stilisti ossessionati dalla generazione Z e dimostra come la moda può anche farne a meno.

Tra gli ospiti entusiasti della sfilata: l’attore e modello inglese Theo James, ma anche il cantante italiano Gianni Morandi.

Armani uomo autunno inverno 2023 -2024

La collezione presenta una palette cromatica che spazia dai toni del grigio, blu e beige per arrivare al nero. Unica nota di colore sono le tonalità dei rossi che troviamo nei giubbotti invernali e i maglioni pesanti da abbinare con l’abbigliamento sportivo da sci.

Il resto è un susseguirsi di completi maschili con abbinamenti monocromatici o tono su tono, mentre gli abiti da uomo blu vengono abbinati alla camicia bianca. Tra i tessuti spicca il velluto su tutto anche sulle sneakers invernali, il cashmere e l’alpaca vengono invece combinati anche con la seta.

In sintesi sartoria d’alto livello per uomini moderni e giovanili che vestono bene a tutte le età.

La sfilata di Armani uomo autunno inverno 2023-2024 si è svolta a Milano in Via Borgonuovo storica sede della maison italiana, in chiusura 5 coppie con abiti da sera e tanti applausi per il designer italiano che ha ancora tanto da dire.

Dopo Milano le sfilate moda uomo autunno inverno continuano con la moda parigina.