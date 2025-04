Cosa sono i semiconduttori e a cosa servono

I semiconduttori sono ovunque, anche se non li vediamo. Sono dentro gli smartphone, nelle auto elettriche, nei computer, nei data center, persino nei satelliti e nei sistemi di difesa. I semiconduttori sono il cuore invisibile della tecnologia moderna. Senza questi chip, non funzionerebbe nemmeno la vostra lavatrice.

Oggi le industrie che li producono sono al centro di una sfida geopolitica tra Stati Uniti e Cina. La causa? Una nuova escalation commerciale: gli Stati Uniti hanno imposto dazi sui semiconduttori cinesi, e Pechino ha risposto limitando l’export di terre rare, materiali essenziali per la loro produzione. Nel mezzo, l’Europa tenta di difendere le proprie filiere strategiche, senza però avere il controllo diretto sulla produzione.

In questo scenario, chi controlla i semiconduttori non solo domina la tecnologia, ma influenza direttamente economia, sicurezza e potere globale.

In questa guida cerchiamo di spiegare in modo semplice cosa sono esattamente, a cosa servono e quali sono le aziende più importanti al mondo.

Cos’è un semiconduttore

Un semiconduttore è un materiale – come il silicio – che conduce elettricità in modo controllato. Non è né un isolante né un conduttore: è qualcosa nel mezzo, e proprio questa caratteristica permette di costruire transistor, circuiti integrati e microchip.

Alcuni chip avanzati sono realizzati anche con arseniuro di gallio o carburo di silicio. Sono usati dove servono potenza, velocità o precisione, ad esempio nei radar militari o nei veicoli elettrici.

A cosa servono i semiconduttori

I semiconduttori servono praticamente a tutto. Ecco alcuni quali sono alcuni dei settori più importanti:

– Tech & smartphone: Apple, Samsung, Qualcomm – chip per fotocamere, gestione batteria, IA.

– Auto elettriche e veicoli connessi: Tesla, Stellantis, BMW – ogni auto moderna contiene migliaia di semiconduttori.

– Industria e robotica: Siemens, ABB, General Electric – per l’automazione industriale e il controllo digitale.

– Difesa e aerospazio: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon – radar, droni, missili guidati.

– Cloud e AI: Nvidia, AMD, Intel – chip ad alte prestazioni per server, big data, machine learning e persino l’intelligenza artificiale dipende da loro.

Chi produce i semiconduttori (e dove)

Produrre chip avanzati richiede impianti specializzati e miliardi di investimenti. Oggi, come mostra l’infografica il mercato è dominato da poche aziende.



Quando mancano: il rischio globale

Nel 2021, una carenza di semiconduttori ha paralizzato settori interi: auto bloccate in fabbrica, elettronica in ritardo, prezzi in salita. Per evitare nuove crisi:

– Gli Stati Uniti hanno varato il CHIPS and Science Act, con 52 miliardi di dollari per rafforzare la produzione interna.

L’Unione Europea ha lanciato l’European Chips Act, puntando a raddoppiare la capacità di produzione entro il 2030.

– La Cina invece sta investendo pesantemente per raggiungere l’autosufficienza, tramite aziende come SMIC e Huawei.

Riassumendo, i semiconduttori non sono solo tecnologia: sono potere, economia, controllo strategico. Ecco perché oggi si trovano al centro di uno scontro globale. Capirli è il primo passo per capire il futuro.

