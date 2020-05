Reddito di Emergenza, Inps: “da oggi sarà possibile fare domanda online”. Ecco come.

Da oggi sarà possibile fare la domanda per Il Reddito di Emergenza o Rem, l’indennità stabilità dall’art82 del Decreto Rilancio per andare incontro alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus .

A comunicarlo e l’Inps con una nota sul suo sito ufficiale dove spiega brevemente cosa fare per la compilazione della richiesta.

Tuttavia per richiedere il Reddito di Emergenza sarà necessario iscriversi al portale Inps o inserire le proprie credenziali ( PIN, SPID, CNS) per autenticarsi e visionare i manuali per la corretta compilazione della richiesta.

Chi non possiede lo Spid o non intente fare la domanda online, può comunque rivolgersi a CAF o patronati. La richiesta per ottenere il Rem deve essere fatta entro il 30 giugno 2020.

Inoltre sul portale di Inps si legge che: “A breve sarà disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura”.

Reddito di emergenza requisiti e pagamenti

Rispetto alle previsioni stimate, questa volta l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale è stato abbastanza veloce. Il Rem infatti, a differenza dei bonus per gli autonomi è un nuovo ammortizzatore sociale pensato solo per famiglie che non hanno usufruito di aiuti nel periodo della pandemia, e che non godono di altri suddidi quali ad esempio il Reddito di Cittadinanza o pensioni. Unica eccezione, sono coloro che percepiscono la pensione di invalidità.

Per quanto riguarda gli aventi diritto al Reddito di Emergenza, vi ricordiamo che è necessario essere residenti in Italia e si tratta di un sussidio che dura solo due mesi, ossia maggio e giugno.

Quando verrà erogato il Rem

Come spiegato in questo articolo sui requisiti del Reddito di Emergenza, l’erogazione di tali somme avverrà solo dopo l’approvazione da parte dell’ente, quindi è probabile che i soldi arrivino tra giugno e luglio.

Vedi anche: Bonus baby sitter colf e badanti