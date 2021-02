Pagamento pensioni. Quando pagano la pensione di marzo 2021? Date pagamenti poste italiane e banca.

Pagamento pensioni marzo 2021 quando arriva? Per le mensilità precedenti il saldo delle pensioni è arrivato in anticipo a chi la ritira in contanti presso gli uffici postali. Ad esempio la mensilità di febbraio è stata pagata a fine gennaio, sulla base di un calendario stabilito dall’inps. Il tutto al fine di evitare assembramenti.

Ma per il pagamento del mese di marzo cosa è previsto presso poste italiane e in banca? Scopriamolo insieme qui di seguito, in base alle ultime notizie, per poi passare alle novità inps sul cedolino pensione.

Pagamento pensioni marzo 2021 alle poste

Ad oggi il calendario ufficiale dell’Inps ancora non è stato pubblicato sul suo sito. Quindi non si conoscono le date dell’erogazione della pensione negli uffici di poste italiane.

Tuttavia, visto che lo stato di emergenza legato all’emergenza coronavirus prosegue, è ipotizzabile che anche per questa mensilità il pagamento avvenga in anticipo. Ciò significa che il pagamento delle pensioni di marzo dovrebbe avvenire alle poste durante gli ultimi giorni di febbraio 2021.

Come per il pagamento pensione di febbraio, anche in questo caso dovrebbe esserci la solita suddivisione su più giorni, in base alle prima lettera del cognome dei beneficiari. In ogni caso per averne certezza bisognerà attendere la comunicazione ufficiale dell’inps, di cui vi daremo conto appena ci sarà.

Pagamento pensioni marzo 2021 in banca

A differenza del pagamento pensioni alle poste, per chi percepisce il trattamento pensionistico tramite banca non ci sono anticipi. Ciò significa che l’accredito della pensione sul conto corrente, avverrà come di consueto nel primo giorno bancabile del mese.

In questo caso stiamo parlando di lunedì 1° marzo. Tuttavia è possibile, in base ai tempi necessari per elaborare i pagamenti dei singoli istituti, che l’accredito sia visualizzabile solo il giorno seguente, ovvero martedì 2 marzo.

Cedolino pensione inps via mail

Per conoscere importi e data di liquidazione degli assegni pensionistici, i beneficiari possono controllare il proprio cedolino inps. Per farlo bisogna accedere al sito www.inps.it utilizzando le proprie credenziali Spid o CNS.

Una volta effettuato il login recandosi sulla voce cedolino e verifica pagamenti, avrete i resoconti disponibili in quel momento. Quello relativo alla mensilità di marzo potrebbe essere disponibile dopo il 20 febbraio o nei giorni seguenti.

Infine, vi segnaliamo la nuova funzionalità introdotta recentemente dall’Inps, che consente di ricevere il cedolino pensione via mail. Per ottenere questo servizio in sintesi bisogna:

accedere al sito inps

entrare nella sezione gestione consensi, fornendo quello per l’invio cedolino via email.

Queste le ultime news sul pagamento pensioni marzo 2021 poste italiane, in attesa della comunicazione ufficiale dell’inps sul calendario. Intanto gli interessati a conoscere le informazioni del cedolino pensione, possono usufruire del nuovo servizio inps e verificare via e-mail l’importo dei pagamenti.

