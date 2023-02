Quando pagano l’assegno unico di febbraio 2023? Calendario pagamenti Inps assegno universale per i figli di questo mese.

Pagamento assegno unico. A febbraio 2023 arrivano i soldi dell’assegno universale destinate alle famiglie con figli a carico. Si tratta dell’accredito effettuato dall’Inps con i nuovi importi in vigore da gennaio 2023, per questo molto atteso dai genitori che devono fare i conti con il caro vita e l’aumento generalizzato dei prezzi.

Concentriamoci allora su quando verrà pagato l’assegno unico (anche per chi prende il reddito di cittadinanza) e a quanto ammonta.

Pagamenti assegno unico: quando arrivano a febbraio

Non esiste una data univoca per tutti i beneficiari di questo aiuto economico per i figli a carico fino a 21 anni di età. Tuttavia l’Inps dovrebbe effettuare i pagamenti tra la seconda e la terza settimana di febbraio 2023, come già successo per le mensilità precedenti.

Di conseguenza l’istituto accrediterà le somme dovute ai beneficiari, che hanno ottenuto il sostegno per famiglie tramite domanda, sul conto corrente. I pagamenti potrebbero partire dal 6-7 febbraio (inizio seconda settimana del mese) e terminare entro il 18 febbraio (fine della terza settimana).

Ma in alcuni casi le date potrebbero essere sparse durante tutto il mese di febbraio. Infatti c’è anche chi lo riceve negli ultimi giorni, in caso di ritardi o se il destinatario percepisce altri sussidi.

Assegno unico su Rdc febbraio 2023 quando ci sarà

Nello specifico i beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno anche l’assegno unico in due possibili date diverse fra loro:

a metà mese (intorno al 14-15 febbraio ) per chi ha appena ottenuto il rinnovo o riceve per la prima volta il sostegno

) per chi ha appena ottenuto il rinnovo o riceve per la prima volta il sostegno entro il 27 febbraio per per chi invece riceveva già il sussidio statale per i disoccupati con redditi bassi nei mesi precedenti.

In questo caso il pagamento avviene in modo automatico e direttamente con accredito sulla carta Rdc. In altre parole la somma dovuta a chi ha figli a carico si somma a quella del reddito di cittadinanza base. L’ammontare accreditato sarà poi disponibile sulla carta e spendibile secondo le modalità previste dalla legge.

Quali sono gli importi dell’assegno unico a febbraio 2023?

L’importo erogato dall’Inps dipende dall’Isee del nucleo familiare, ma anche dalla numerosità dei componenti e da altre condizioni che consentono di ricevere eventuali maggiorazioni. Di seguito gli importi base mensili spettanti ai genitori attualmente:

175 euro mensili a figlio per redditi fino a 15.000 euro

mensili a figlio per redditi fino a 15.000 euro da 174 a 51 euro in misura decrescente per fasce di reddito comprese fra 15.001 e 40.000 euro.

in misura decrescente per fasce di reddito comprese fra 15.001 e 40.000 euro. 50 euro mensili per famiglie con redditi sopra i 40.000 euro.

Attenzione però perché senza rinnovare l’Isee si prende il minimo ovvero l’importo base previsto dalla legge. Si tratta dei 50 euro mensili che spettano anche alle famiglie con redditi medio-alti. Quindi se rientrate in una delle fasce più basse, e avete diritto a ricevere somme più alte per l’assegno universale, il consiglio è quello di aggiornare il vostro valore Isee al più presto.

Riassumendo, l’assegno unico di febbraio 2023 verrà pagato dall’Inps fra le seconda e la terza settimana di febbraio, con accredito sul conto. Chi invece lo riceve in aggiunta al reddito di cittadinanza dovrebbe incassare l’accredito sulla card Rdc a metà mese oppure entro il giorno 27 a seconda dei casi.

