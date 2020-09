Legge di bilancio 2021, cosa prevede il Def. Le novità per famiglie e donne contenute nella nuova manovra.

Legge di bilancio 2021, il ministro dell’economia Gualtieri, ha stabilito i contenuti e le cifre della nota di aggiornamento al Def. Esse sono ancora provvisorie e potranno subire modifiche ad opera dei vari ministri competenti, prima che si rediga la nuova manovra finanziaria.

Tuttavia si conoscono già alcuni aspetti importanti, come ad esempio le scelte per la famiglia. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio qui di seguito.

Vedi anche: Assegno universale requisiti

Manovra, novità donne e famiglie

L’avvio dell’assegno unico per i figli è uno delle misure più attese della nuova manovra 2021. Il progetto di questa misura mira ad un riordino complessivo degli assegni attualmente destinati al nucleo familiare.

Il nuovo assegno unico per la famiglia dovrebbe raggruppare agevolazioni ed i incentivi come:

bonus bebè

bonus mamma domani

bonus asilo nido

Per quanto riguarda invece le pensioni donne ci saranno novità. Infatti, come si legge su Ilsole24ore, il ministro del lavoro Catalfo ha già ottenuto dal presidente del consiglio il si ad inserire nella manovra il rinnovo di una misura importante per le lavoratrici.

Stiamo palando di opzione donna, mediante cui si potrà continuare ad uscire anticipatamente dal lavoro, con 59 anni di età e 35 di versamenti. Ciò in cambio del ricalcolo contributivo dell’assegno.

Legge di bilancio 2021, quando viene approvata

Oltre agli argomenti citati la manovra potrebbe contenere novità in materia di lavoro e ammortizzatori sociali. Una delle possibilità riguarda la Cig covid, destinata ai settori più colpiti dall’emergenza sanitaria.

In ogni caso per avere più certezze al riguardo bisognerà attendere i prossimi giorni e la presentazione della NaDef. Qui ci saranno i numeri sull’economia, che determineranno le possibilità di manovra per il governo.

Entro metà ottobre poi il governo perfezionerà la manovra vera e propria, da sottoporre al parlamento. Prima di fine anno Camera e Senato dovranno votare la nuova legge di bilancio.

Sempre entro metà ottobre il governo definirà le linee guida del recovery plan da presentare alla commissione UE. Insomma, i due appuntamenti saranno inevitabilmente collegati fra loro.

Vedi anche: Recovery plan italia cos’è

E’ tutto sulle ultime novità della legge di bilancio 2021. Il Def sta per essere definito e la manovra nel suo complesso dovrà essere approvata entro fine anno. Tuttavia alcune delle misure che conterrà sono già delineate e riguardano famiglie, donne e lavoro.

Vedi anche: Bonus figli famiglia 2020, lista agevolazioni per famiglie