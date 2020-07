Proroga tasse 2020, il nuovo calendario delle scadenze fiscali persone fisiche e imprese

Proroga tasse 2020, è l’argomento più importante attualmente al vaglio del governo, alle prese con la definizione del nuovo decreto agosto. Per questo sono allo studio nuove proroghe, sulle riscossioni delle tasse dovute (allo stato e agli enti locali) e sulla moratoria dei mutui.

Vediamo allora a che punto si trova l’esecutivo Conte con la riscrittura del calendario e delle scadenze per i versamenti fiscali.

Proroga tasse 2020, fino a quando?

Senza interventi i provvedimenti delle amministrazioni finanziarie attualmente sospesi, nei confronti di chi non è puntuale con il pagamento delle tasse, ripartirebbero il 1 settembre. Per evitarlo, in base a quanto riporta ilsole24ore, il nuovo decreto governativo dovrebbe fermare per altri 2 mesi, fino a novembre 2020, le cartelle fiscali.

Questo significa un blocco dei solleciti, delle ipoteche e dei pignoramenti, relativi ai mancati pagamenti, anche reiterati. Così facendo si eviterebbero momentaneamente ulteriori difficoltà a tutti i contribuenti, le persone fisiche e le imprese, ancora con poca liquidità per via dell’emergenza Coronavirus

A tal fine il ministro dell’economia Roberto Gualtieri è al lavoro per rendere la proroga realtà in tempi brevi. I soli due mesi di slittamento sarebbero legati a ragioni di coperture di bilancio, che non consentono di oltrepassare la fine dell’anno in corso.

Proroga calendario scadenze fiscali chi riguarda

Oltre che l’arrivo delle cartelle fiscali, la nuova proroga dovrebbe riguardare:

le entrate degli enti territoriali, con un impatto sui bilanci comunali, coperto poi dai fondi previsti nel nuovo decreto. Si tratta di un contributo di 1 miliardo, visti i 5,2 assegnati a regioni e altri enti territoriali a tal scopo.

I pagamenti sospesi alle partite Iva durante il lockdown. La spesa prevista in questo caso ammonterebbe a circa 3,8 miliardi e permetterebbe di tagliare il 50% delle tasse di quest’anno e un altro 50% da distribuire fra 2021 e 2022.

La proroga della moratoria sui mutui, da prolungare per aiutare le famiglie in difficoltà economica e con mutuo a carico.

I fondi necessari a modificare il calendario delle scadenze arriveranno dalla nuova manovra di bilancio, che prevede uno scostamento da 25 miliardi di euro. Per mettere in pratica tutto questo è necessario un voto favorevole da parte delle due camere del parlamento, che dovrebbe arrivare prossimamente.

Le intenzioni del governo sono ormai delineate e la proroga delle tasse presto modificheranno il calendario delle scadenze fiscali 2020. Per gli italiani in difficoltà dovrebbe dunque arrivare una nuova boccata d’ossigeno, con qualche mese in più per eseguire gli adempimenti fiscali ancora in sospeso.

