Bonus libri 2022-23 Liguria. Modulo domanda Aliseo

Bonus libri scolastici 2022/2023. Come richiedere la borsa di studio per libri a Genova e in tutta la Liguria. Requisiti, importi e domanda online o cartacea.

Bonus libri di testo 2022 2023 regione Liguria. La giunta del governatore Toti ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese dell’anno scolastico 22-23, relative all’acquisto di libri.

Vediamo allora chi sono i destinatari di questo avviso regionale, come si richiede e quali differenze ci sono fra Genova e le altre località liguri.

Bonus libri 2022/2023 Liguria requisiti, Isee

Come prevede il bando regionale possono accedere al contributo gli studenti:

che frequentano scuole medie o superiore (statali o paritarie) nell’anno scolastico 22-23

residenti nel comune di Genova o negli altri della Liguria

che fanno parte di famiglie con un Isee fino a 15.000 euro.

Deve essere richiesto un incentivo per ogni alunno, in relazione agli importi spesi e certificati per acquistare libri e altro materiale didattico richiesto dal proprio piano di studi.

Aliseo borsa di studio libri Liguria, domanda online

Le richieste possono essere inviate dal 26 settembre e fino alla scadenza prevista per il 30 novembre 2022. La procedura da seguire cambia a seconda che voi siate residenti nel comune di Genova o in tutti gli altri presenti sul territorio ligure. In particolare per il capoluogo di regione è possibile fare richiesta online, mentre per gli altri comuni la domanda si può inviare in forma cartacea.

Le istanze devono essere redatte scaricando e compilando il modulo direttamente dal sito internet www.aliseo.liguria.it oppure reperendolo presso gli istituti scolastici. In allegato al documento oltre ai dati del richiedente (genitore o studente se maggiorenne) bisogna indicare le spese sostenute e relativi scontrini.

Bonus libri Liguria, quando arrivano i soldi

I contributi verranno erogati a seguito della pubblicazione delle graduatorie. Chi sarà presente in questo elenco riceverà il rimborso spese tramite accredito su conto corrente oppure mediante altre forme, da indicare quando si presenta la domanda.

In base ai diversi ordini scolastici frequentati l’importo massimo della borsa di studio può arrivare a 800 euro (per le medie) o 1.100 euro (per le superiori). Di seguito trovate tutte le altre informazioni fornite dal bando regionale per ricevere il bonus. Potete leggere i due avvisi disponibili in formato pdf da scaricare, nella sezione dei documenti allegati.

BONUS LIBRI SCOLASTICI 2022 2023 REGIONE LIGURIA

Ricapitolando, gli studenti che frequentano scuole medie o superiori nell’a.s. 2022-23 a Genova e nel resto della Liguria, possono ottenere il bonus libri. Per farlo bisogna avere i requisiti indicati dal bando e presentare domanda utilizzando il modello Aliseo entro il 30 novembre.

