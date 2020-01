Frasi sul senso della vita: 10 donne famose ci regalano le loro perle di saggezza sulla vita.

La vita è un viaggio. Spesso è un viaggio leggero e gioioso, e spesso un viaggio greve e faticoso. Ma in ogni caso, il senso del viaggio è proprio viaggio, quindi non ci resta altro che intraprendere questo viaggio con coraggio. Grandi personalità che hanno popolato la storia del mondo si sono espresso sul senso della vita. Tra queste personalità figurano anche donne, scienziate, viaggiatrici, scrittrici, attrici. Ognuna di loro ha voluto dare un contributo alla riflessione sulla vita, su questo mistero insolvibile che ci riguarda tutti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa dicono 10 donne famose sul senso della vita.

Lo scopo della vita è vivere. (Alexandra David-Néel)

La viaggiatrice, anarchica e femminista Alexandra David Néel scrive un trattato anarchico a 29 anni, e conclude il libro proprio con questa frase: “Lo scopo della vita è vivere”. Da vera anarchica David Néel sa che non ci si può sottrarre alla vita, bisogna affrontarla in tutte le sue sfaccettature, guardarla in faccia con coraggio.

Non puoi trovare pace evitando di vivere. (Virginia Woolf)

Dello stesso avviso sembra essere la grande scrittrice britannica Virginia Woolf. Nonostante Woolf abbia poi deciso di suicidarsi lasciandosi affogare in un fiume, se si leggono i suoi diari e le sue lettere si noterà come, nonostante la depressione, Woolf abbia sempre concepito la vita in modo affermativo, cantandone la forza e la potenza, e decidendo di non lasciar che la vita le scorresse addosso senza lasciare segni, ma anzi abbracciandola e afferrandola a piene mani, nonostante tutto.

Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire. (Marie Curie)

La grande scienziata Marie Curie, a cui sono stati assegnati ben due premi Nobel, sia per la fisica nel 1903 sia per la chimica nel 1911, riflette sulla vita anche lei proponendo un’etica affermativa. Non c’è nulla nella vita che ci deve spaventare, e se anche ci fosse, l’unica cosa da fare è cercare di comprendere perché e cosa ci spaventa.

La vita è un’avventura audace o niente di niente. (Helen Keller)

L’oratrice, insegnante, attivista Helen Keller, sordo-cieca dall’età di 19 mesi, ha condotto una vita straordinaria da cui sono stati tratti libri, film e pièce teatrali. La stessa Keller racconta la sua straordinaria vita nella sua autobiografia, The story of my life, dove racconta i suoi viaggi, la sua visione politica, le sue posizioni femministe – Keller è stata infatti una suffragista importante -, le sue lotte per i diritti dei disabili. Anche per lei, la vita va vissuta con intensità e coraggio.

La vita deve essere vissuta e la curiosità mantenuta viva. Non si deve mai, per qualsiasi motivo, girare le spalle alla vita. (Eleanor Roosevelt)

L’attivista e first lady, moglie del Presidente Roosevelt, è passata alla storia come donna di grande spessore umano e intellettuale, tanto da aver ispirato numerose donne dopo di lei, come Hillary Clinton, candidata per ben due volte alle presidenziali statunitensi e moglie di Bill. Roosevelt era donna saggia e dalle posizioni politiche illuminate, tanto che, tra le altre cose contribuì alla formazione delle Nazioni Unite.

Se sarò capace di impedire ad un cuore di rompersi, non avrò vissuto invano. ( Emily Dickinson )

La grande poetessa, nonostante abbia passato gran parte della vita reclusa, non si è mai sottratta alla vita. Dall’intensità e la potenza delle sue poesie, che trattano di tutti i sentimenti umani con grandissima sensibilità, si intende come questa donna abbia assaporato la vita in ogni sua piega, malgrado la vita da reclusa.

La vita mi sembra troppo breve per trascorrerla a odiare e a prender nota dei torti subiti. (Charlotte Brontë)

La poetessa e autrice del celebre romanzo Jane Eyre, nonché sorella delle famose Emily e Anne, con cui peraltro pubblicò anche una raccolta di poesie, riflette sulla caducità e la brevità della vita, confermando che non c’è tempo da perdere dietro a fesserie e sciocchezze, ma che non possiamo fare altro che concentrarci sulle cose davvero importanti e profonde che la costituiscono.

Non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce, ma quello che facciamo. (Jane Austen)

La stimatissima scrittrice britannica decide di dare alla vita un taglio pratico. Non importano le cose che non sono tangibili, per lei le cose che importano sono le cose che si possono vedere, quando dimostriamo agli altri cosa siamo con i fatti. Ecco perché quindi nella vita secondo Jane Austen bisogna fare invece che chiacchierare. Solo questo ci rende chi siamo.

Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c’è più nessun motivo per cui vivere. (Audrey Hepburn)

La grande attrice di origine olandese ad un certo punto della sua carriera decide di abbandonare la carriera cinematografica e di dedicarsi completamente all’attività di beneficenza e filantropica. Questo spiega la frase dell’attrice, per cui la dimensione del dare, a suo giudizio, è quella più importante.

La vita non diventa più facile, sei tu che diventi più forte. (Marilyn Monroe)

Un’altra grande attrice si è più volta abbandonata a riflessioni profonde. Marilyn Monroe, icona ormai universale, era dotata di una grandissima sensibilità, forse troppe volte incompresa e trascurata da parte degli altri. Ma l’attrice ha in più occasioni dimostrato quanto fosse profonda e riflessiva, e lo conferma anche questa sua frase molto saggia.

Insomma, grandi donne che hanno fatto la storia della scienza, della cultura, dell’attivismo politico e quindi, in ultimo, la storia del mondo, hanno voluto illuminarci con la loro grande saggezza e profondità, e con la loro unica capacità di leggere la vita per quello che è, alla fine, per noi tutti: una vera avventura che non possiamo fare altro che vivere.

Vedi anche:

100 frasi sulla vita le più belle

15 belle frasi di Oriana Fallaci

Frasi sulle donne di Oscar Wilde

Frasi sulle donne scritte da donne

10 frasi memorabili di donne scrittrici