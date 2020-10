Ecco come preparare la ricetta di una vellutata di zucca dentro la zucca in 5 mosse facili e veloci.

Vellutata di zucca – La zucca è regina dell’autunno, e le vellutate sono un cibo riscaldante e confortante quando scende la temperatura.

Non ci limiteremo però a proporre una semplice crema di zucca, ma useremo l’ortaggio anche per la presentazione: ecco la vellutata di zucca servita nella zucca, fra le ricette autunnali più scenografiche e simpatiche da portare in tavola.

La proposta è di utilizzare una piccola zucca per ogni commensale, ma se preferite potrete sfruttarne una sola, più grande, a mo’ di zuppiera, allungando però il tempo della cottura in forno. In ogni caso una bella idea colorata se siete in cerca di ricette per halloween!

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 15 minuti. Totale: 25 minuti

Ingredienti per 4 persone

4 zucche piccole

1-2 patate

1 scalogno

½ porro

Erbe aromatiche

Sale

Olio extravergine di oliva

Burro

Preparazione ricetta vellutata di zucca

1. Preparativi

Preriscaldate il forno a 200 °C. Mettete a scaldare 1 litro di acqua leggermente salata.

2. I contenitori

Scegliete 4 zucche di dimensioni regolari, che stiano facilmente “in piedi” sul tavolo. Con un coltello affilato tagliate la sommità delle zucche (circa 1/3 dell’ortaggio), quindi privatele dei semi e asportate, incidendola secondo una linea circolare, la polpa che è possibile raggiungere senza forare la buccia né il fondo. Avrete così ottenuto 4 “ciotole”.

3. Cuocete le zucche vuote

Cospargete di olio sia la buccia che l’interno delle zucche svuotate, disponetele sulla placca foderata con carta da forno, quindi infornatele per circa 15 minuti, mentre preparate la vellutata. Le zucche dovranno risultare ancora ben sode.

4. Cuocete la verdura

Tagliate a cubetti la polpa ricavata dai “coperchi” e dall’interno delle zucche. Pulite e affettate sottilmente il porro e lo scalogno. Sbucciate le patate e riducetele a pezzetti. Fate fondere circa 50 g di burro in una casseruola, quindi rosolatevi gli ortaggi per alcuni minuti. Aggiungete gradatamente il brodo fino a portare a cottura le verdure (occorreranno ancora 5-10 minuti, a seconda della qualità scelta e della grandezza dei pezzi).

5. Ultimate la vellutata di zucca dentro la zucca



Regolate di sale, quindi passate tutto al mixer, aggiungendo altro brodo caldo se la vellutata si rivelasse troppo densa. Sfornate le zucche e versatevi le porzioni di vellutata. Guarnite con le erbe aromatiche preferite, quindi servite subito.

Il tocco in più

Per un risultato ancora più gustoso, dopo aver versato la crema dentro le zucche cospargete la superficie con grana grattugiato, pangrattato e striscioline di pancetta, quindi passate il tutto al grill per qualche minuto finché si formerà un’appetitosa crosticina croccante.

