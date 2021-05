La ricetta del tortino freddo con peperoni e funghi champignon è realizzata prevalentemente senza cottura e con le verdure crude, ad eccezione della salsa di porro e di alcuni ingredienti che vanno solo insaporiti o scottati

Parliamo di un piatto da servire come antipasto per una cena estiva o da gustare come pranzo veloce quando fa molto caldo.

Per assicurarsi la riuscita di questa ricetta, la condizione è che gli ingredienti scelti siano di ottima qualità, in particolare il peperone crudo al momento dell’acquisto deve presentare la buccia bella liscia, mentre il pomodoro deve essere maturo al punto giusto.

Ecco come preparare questo saporito piatto estivo a base di verdure.

Ingredienti per 4 porzioni

1 kg di pomodori freschi e maturi

500 gr di funghi champignon

1 peperone verde

1 porro

Il succo e la buccia di 1 limone

Qualche rametto di timo

Olio d’oliva

Sale e pepe

Come fare il tortino freddo di peperoni e funghi

Come prima cosa pulire i funghi dai residui di terra strofinandoli delicatamente. ( per accelerare i tempi usate gli champignon già puliti)

Tagliateli a lamelle sottilissime e versateli in una ciotola irrorandoli con un po’ di succo di limone.

Lavate il peperone verde, eliminate i semi e le parti bianche, tagliatelo a dadini piccolissimi e metterli da parte.

Pulite il porro, eliminate le foglie esterne, lavatelo e tagliate la parte bianca a rondelle sottili.

Ora in una pentola fate scaldare un cucchiaio d’olio d’oliva e rosolate velocemente le rondelle di porro, aggiungere i funghi e fateli insaporire e spegnete il fuoco. Gli champignon devono rimanere turgidi.

Lavate i pomodori, incidete leggermente una croce in una estremitá e fateli scottare per qualche secondo in acqua bollente. Quindi pelateli e tagliateli a dadi

In una ciotola capiente versate peperoni e pomodori e condite con olio, sale e pepe, le foglie di timo e un cucchiaino di bucchia grattugiata di limone..

Preparate i tortini con l’aiuto di un coppapasta posto al centro di ogni piatto.

Fate una base con i pomodori e i peperoni conditi, schiacchiando leggermente affinché i dadini si compattino.

Sulla superfice mettete i funghi e versate i porri saltati. Quindi aggiungete un filo di olio.

Schiacciate delicatamente il composto, sollevate il coppapasta decorate con fettine di limone e servite a tavola il tortino freddo di peperoni e funghi.

Consigli e conservazione

La ricetta del tortino estivo è abbastanza facile da fare. Potete prepararlo in anticipo e conservarlo in frigo con il vantaggio che diventa più saporito. Se avanza, lo dovete mangiare il giorno dopo conservandolo in un contenitore per alimenti o un piatto coperto da un foglio di pellicola alimentare.

Per scoprire le ricette estive sfiziose preparate dalla cucina di Donne sul Web, ecco le idee da guardare