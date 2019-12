Dolci di Natale facili, veloci ma speciali. Ecco 5 ricette di dolci natalizi perfette per il cenone, il pranzo o per capodanno!

Per il pranzo di Natale, la vigilia e il cenone di capodanno c’è già tanto da fare… Vi vogliamo aiutare con delle ricette facili per dolci delle feste che sappiano stupire e soddisfare i vostri ospiti senza fare ammattire voi.

Siete stufi di portare in tavola al veglione dolci confezionati, che chiunque può trovare in tutti i supermercati e non sorprendono più il gusto? C’è a tavola qualcuno a cui non piacciono pandoro, panettone e loro parenti?

Fra dolci freddi, dolcetti sfiziosi e torte, ecco 5 ricette di dessert scelti da noi per la vostra tavola.

Ricette dolci di Natale

Christmas whoopies

I christmas whoopies sono dolcetti americani tipici delle feste invernali, poco conosciuti da noi, assolutamente da provare e per di più graziosi da presentare come dolci natalizi.

Per realizzarli, preparate un impasto con 250 g di farina 00, 2 tuorli, 70 g di cacao amaro, 160 g di zucchero, 200 g di burro, circa 160 ml di latte e 1 bustina di lievito. Disponete poi l’impasto a cucchiaiate sulla placca coperta da carta da forno, e lasciate cuocere a 180 °C per circa 10 minuti. Farcite i dolcetti a piacere, per esempio con marmellata e panna montata, unendoli a due a due.

Torta natalizia con frutta fresca

In una ciotola mescolate 2 uova, 80 g di zucchero, 125 g di farina 00, 50 g di yogurt, 60 g di burro, ½ bustina di vanillina e ½ bustina di lievito per dolci; in un’altra ciotola mescolate 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di farina, 50 g di cacao amaro, 50 g di yogurt, 60 g di burro, ½ bustina di lievito e il latte sufficiente a raggiungere una consistenza paragonabile a quella del primo impasto. Imburrate una teglia circolare e trasferitevi i due impasti, versandone alternativamente piccole quantità al centro della teglia in modo che si distribuiscano “a onde”. Infornate a 180 °C per circa 30 minuti. Quando il dolce è freddo dividetelo a metà e farcitelo con panna montata insieme a un po’ di zucchero a velo, infine guarnite con frutta fresca di stagione e mandorle a lamelle.

Cheesecake facile senza cottura con alchechengi

Le ricette per un buon cheesecake sono numerose, e potete sceglierne una già sperimentata: la particolarità della variante che vedete sta più che altro nel fatto che la crema al formaggio è arricchita e guarnita con gli alchechengi freschi, un frutto dall’aria “preziosa” che ricorda le decorazioni dorate dell’albero e che si associa alla stagione fredda, quindi perfetto per una torta invernale. Se siete alle prime armi, provate questo cheesecake facile: per la base, impastate 200 g di biscotti sbriciolati con 100 g di burro fuso; per la crema, mescolate 200 g di ricotta, 200 g di Philadelphia, 200 g di panna montata, 250 g di zucchero.

Ciambella natalizia

Ecco un modo semplice per trasformare una semplice ciambella in un dolce natalizio che fa pensare alle ghirlande decorative del Nord Europa.

Scegliete una ricetta di ciambella semplice (per esempio: 250 g di farina, 3 uova, 180 g di burro, 150 g di zucchero, 1 bustina di lievito, 1 bicchiere di latte), unite due manciate di uvette, senza trascurare di aggiungere nell’impasto un pizzico di cannella profumata. Trasferite il tutto in uno stampo a corona bene imburrato e fate cuocere in forno a 180 °C per circa 25 minuti. Quando è la ciambella tiepida, sformatela e al momento di servirla guarnitela con cioccolato fuso e una pioggia di frutti rossi (ma anche zuccherini colorati) e foglie di menta.

Torta di mele con le briciole

Questa torta di mele casalinga si può realizzare con molti tipi di impasti diversi, meglio se un po’ rustici.

Un esempio ottimo per farne un dessert per le feste è questo: affettate 1-2 mele e disponetele sul fondo di una teglia imburrata, insieme a una spolverata di zucchero di canna. Mescolate 3 uova, 100 g di farina di grano saraceno, 50 g di semola di grano duro e 50 g di farina 00, 1 bicchiere di latte, 1 bicchiere di olio extravergine di oliva, 150 g di zucchero di canna, 1 bustina di lievito per dolci.

Versate l’impasto sopra le mele e infornate a 180 °C per circa 35 minuti senza aprire il forno durante la cottura. La torta tenderà a “gonfiarsi” al centro. Sfornate, lasciate intiepidire, quindi tagliate la calotta superiore della torta, in modo da renderla “piatta”, e ribaltatela così da avere le mele in alto. Sbriciolate con le mani la calotta, raccogliete le briciole sulla placca da forno e tostatele rapidamente sotto il grill (basteranno pochi minuti). Coprite il dolce con panna montata leggermente zuccherata e distribuite sulla superficie le briciole.

Ricette dolci natalizi, consigli

Potete eseguire queste ricette natalizie facili alla lettera o prenderle come spunto per preparazioni simili, per esempio usando come “base” del cheesecake il panettone, o decorare il pandoro come la ciambella natalizia, o scegliere il mascarpone per le creme… a voi la fantasia!

