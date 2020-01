Polenta dolce? Certo: con i 5 migliori dolci da fare con la polenta. Scopri le ricette i consigli, tempi e metodi di cottura

Polenta dolce – Tutti conosciamo la polenta, nelle sue varie versioni regionali, e siamo abituati a concepirla come un alimento salato da accompagnare a brasato, funghi, salsicce… Ma pensiamo al fatto che fra i piatti della tradizione del Nord Italia c’è la polenta e latte: capiremo come la farina di mais, cotta o anche cruda, si presti benissimo per preparare dolci e dessert.

Ecco allora le 5 migliori ricette con la polenta dolce, adatti da preparare non solo nella stagione fredda, ma persino d’estate.

Torta di polenta e arance caramellate. Ricetta

Vi stupirà sapere che si tratta di una ricetta anglosassone, semplice e molto economica da preparare anche con polenta avanzata.

Ponete in una casseruola 4 arance rosse intere, coprite d’acqua, portate a bollore e lasciate poi sobbollire per circa 1 ora, quindi scolatele, privatele dei semi e frullatele.

Unitele a 6 uova, 250 g di zucchero, 125 g di polenta già cotta, 125 g di farina di mandorle, 1 bustina di lievito, 1 pizzico di sale e qualche foglia di rosmarino spezzettata.

Fate cuocere in forno a temperatura media per circa 30 minuti, quindi guarnite con fette di arancia caramellate o fresche.

Polenta dolce: torta e banane. Ricetta

Si tratta di una torta senza uova simile al banana bread, molto soffice e gustosa.

Schiacciate 2 banane mature con lo schiacciapatate e amalgamatele con 100 g di zucchero, 200 g di polenta già cotta , 100 ml di latte, 80 g di burro e mezza bustina di lievito per dolci.

, 100 ml di latte, 80 g di burro e mezza bustina di lievito per dolci. Trasferite il tutto in una teglia ampia (il dolce resta piuttosto basso) e cuocete in forno a 180 °C per circa 20 minuti.

Se volete, potete sostituire il latte vaccino con quello di cocco (diminuendo lo zucchero a 80 g).

Cheesecake con polenta instantanea mele e mandorle

Qui abbiamo una deliziosa ricetta di torta al formaggio e frutta, un cheesecake cotto.

Preparate una polenta istantanea con 120 g di farina di mais precotta, usando 500 g di latte invece dell’acqua (attenzione a mantenere la fiamma bassa).

Aggiungete 50 g di zucchero, quindi disponete la polenta sul fondo di una teglia imburrata, formando con le mani una sorta di “nido”. Preparate una crema con 300 g di ricotta, 100 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 3 uova, un poco di estratto di vaniglia.

Versate la crema sopra alla polenta, quindi immergetevi 1-2 mele tagliate a fettine. Infornate a 160 °C per circa 1 ora. 5 minuti prima di sfornare, cospargete la superficie di mandorle a lamelle.

Dolci di polenta con frutta secca

Per fare questi dolcetti preparate la polenta: seguendo le dosi indicate sulla confezione, calcolate circa mezza porzione per ciascuno dei commensali.

Preriscaldate il forno a 200 °C. Imburrate un foglio di carta da forno o di silicone per pasticceria, poggiatelo su una placca da forno, quindi cospargetelo di pangrattato, zucchero di canna e, se vi piace, cocco macinato.

Disponetevi sopra la polenta, livellandola in modo da ottenere uno strato sottile. Infornate per pochi minuti (il tempo sufficiente ad asciugare un poco la polenta), quindi estraete la placca e coprite la polenta con frutta secca e disidratata (noci, nocciole, mirtilli, ribes…).

Potete anche aggiungere della confettura, per ammorbidire il ripieno. Con le mani ripiegate delicatamente la polenta in modo da formare un rotolo, quindi infornate nuovamente per qualche minuto. Quando il dolce appare consistente e leggermente dorato, sfornate, affettate il rotolo, cospargetelo di nocciole tritate e servite.

Torta con farina di mais e glassa al limone

Per cucinare questo dolce potete preparare una torta soffice con farina di mais (100 g) mescolandola con 100 g di farina di mandorle, 100 g di zucchero, 2 uova, 1/2 bustina di lievito per dolci, 1/2 bicchiere di olio di oliva dal gusto delicato e il latte sufficiente a rendere l’impasto cremoso e omogeneo.

Cuocete il dolce in forno a 180 °C per circa 20 minuti, quindi lasciatelo raffreddare.

Preparate una glassa sbattendo abbondante zucchero a velo con poco succo di limone: deve diventare una crema densa e bianca, non eccessivamente liquida.

Cospargete la superficie della torta con la glassa, tagliatela subito a pezzi e sovrapponeteli per formare una sorta di torre. Guarnite con frutta fresca e servite.

Come fare i dolci con la polenta avanzata

Se non è particolarmente salata o condita con elementi non adatti a un dessert, la polenta del giorno prima può essere utilizzata come base per torte e dolci anche più semplici: cosparsa di zucchero e riscaldata in forno o in padella, la polenta diventa una “tartina” dolce sopra la quale disporre gli elementi che la fantasia vi suggerisce, dal miele alla frutta, al gelato, alla panna… Tanto gusto e zero spreco!

Queste sono alcune ricette di polenta dolce da preparare a casa, ma se non sai come cuocere bene la polenta nella nostra guida trovi tutti i migliori consigli per cucinare la polenta

