Eilish, il profumo cruelty-free di Billie Eilish appena uscito è già esaurito

La prima fragranza firmata Billie Eilish è un profumo vegan e cruelty-free perfetto per l’inverno grazie alle sue note di vaniglia e ambra. Quando costa e dove comprarlo in Italia.

Si chiama semplicemente Eilish, il profumo senza crudeltà della cantautrice statunitense Billie Eilish E’uscito da pochi giorni e ora è in vendita solo sul sito BillieEilishFragrances.com.

Vediamo cosa distingue e cosa caratterizza questa questa fragranza femminile dalle note calde e invitanti e al contempo sensuali.

Eilish, il profumo di Billie Eilish

Costa solo 68 dollari il primo profumo vegano di Billie Eilish, ma sul sito risulta già esaurito. Quindi se volete acquistarlo dovete aspettare. Naturalmente il successo di questa fragranza oltre alle sue note caratteristiche, tra cui ci sono le bacche rosse, il mandarino, cacao e vaniglia, è dovuto alla popolarità della giovane cantante.

Billie Eilish, per chi non fosse a conoscenza è vegana. Dopo soli due giorni dall’uscita del suo primo profumo infatti, la cantautrice ha postato su instagram una barretta di cioccolato vegan che prende il nome dal suo ultimo album “Happier Than Ever” lanciato la scorsa estate.

Insomma, per ora Eilish è una fragranza destinata a spopolare sull’onda del successo della 19enne cantante, ma se questo basta a convincere la nuova generazione ad acquistare trucchi e profumi senza non testati su animali, allora tutti, prima di comprare, dovremmo ricordare che il termine ” cosmetici” non è sinonimo di crudeltà, e un profumo firmato così come un trucco, non ti cambia la vita.

Mentre una fragranza pulita e cruelty-free come quella di Billie Elish, può fare la differenza e insegnare a tutti noi un nuovo stile di vita più eco-friendly, ma soprattutto senza sensi di colpa.