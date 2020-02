Netflix catalogo. Calendario delle migliori uscite film e serie TV di marzo 2020. Trailer

Netflix catalogo – Continua la costante crescita di Netflix: anche durante marzo 2020 il servizio di streaming on-demand sarà arricchito da nuovi e imperdibili contenuti, tra cui film e serie TV. Non mancheranno gli attesi ritorni, come Ozark e Castlevania.

Castlevania (stagione 3) – 5 marzo

Durante l’estate del 2017, il videogioco Castlevania, un prodotto iconico per i videogiocatori più avanti con l’età, ispirò una serie televisiva animata disponibile su Netflix. Lo show si è rivelato essere molto intenso e con uno stile particolare. I disegni sono realizzati con una cura singolare e le animazioni sono incredibilmente dettagliate.

La serie Tv segue le vicende di un gruppo di combattenti, composto da Trevor Belmont, Sypha Belnades e Alucard, che si scontra con un terribile vampiro accecato dalla vendetta. La trama della terza stagione non è ancora stata ben definita. Ricordiamo che alla fine dell’ultimo ciclo di episodi (attenzione al prossimo spoiler) i protagonisti sono riusciti a sconfiggere l’antagonista, dopo una lotta ricca di azioni e colpi di scena.

Composta da 10 episodi e con un budget leggermente più alto, la nuova stagione sembrerebbe poter contare ancora una volta sugli elementi che hanno contribuito al successo dello show animato.

Kingdom (stagione 2) – 13 marzo

All’inizio del 2019, un prodotto coreano si affacciò su Netflix, che lo portò in oltre 190 paesi del mondo. Kingdom, basato sul webcomic Land of the Gods (creato da Kim Eun-hee), è una serie TV che unisce diversi generi, dal fantasy all’horror. La critica e il pubblico sono rimasti piacevolmente colpiti dalla trama, dal cast e dal design molto curato. Il 13 marzo, questo show tornerà nuovamente sul piccolo schermo. Il primo ciclo di episodi, pur assicurando una qualità molto alta, ha lasciato molti appassionati con l’amaro in bocca: sono stati diffusi appena 6 episodi!

Ci troviamo in Corea, nel periodo Joseon. A causa di una cospirazione, il Principe è costretto a fuggire. Il giovane inizia a indagare sul medico che ha visitato in passato il Re e scoprirà che questa misteriosa figura ha dato vita a un virus capace di risvegliare i morti. Il Principe si troverà a dover fronteggiare un’epidemia zombie.

Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker (Miniserie) – 20 marzo

Il 20 marzo sarà l’ora della serie TV che segue la vita di Madam C.J. Walker, esperta della cura dei capelli e la prima donna di colore a essere divenuta milionaria negli Stati Uniti d’America. La miniserie, basata sulla biografia On Her Own Ground di A’Leila Bundles, è divisa in quattro parti e vede diversi produttori esecutivi, tra cui LeBron James.

La storia è ambientata negli Stati Uniti d’America dei primi anni del ‘900. La miniserie racconta la vera storia di un’imprenditrice, filantropa e attivista afroamericana. Madam C.J. Walker riuscì da sola e emergere negli USA, pur trovandosi a dover convivere con non poche problematiche. La donna fu capace di risolvere molti problemi legati al cuoio capelluto e guadagnò moltissimo denaro.

Netflix ha quindi deciso di far scoprire ai numerosissimi abbonati un’iconica figura della storia americana.

Unorthodox (stagione 1) – 26 marzo

Dopo il successo di Dark, la piattaforma di streaming on-demand ha deciso di riservare un altro spazio alla televisione tedesca, con questo show creato da Anna Winger, già autrice di Deutschland 83, Deutschland 86 e Deutschland 89.

Disponibile a partire dal 26 marzo, Unorthodox (traducibile con “non ortodosso”) ha come protagonista una donna che è cresciuta in una comunità ultraortodossa di Brooklyn. Ella viene promessa sposa a un uomo praticamente sconosciuto. Non felice del destino che altri hanno forgiato per lei, la protagonista decide di fuggire e recarsi a Berlino.

Nella capitale della Germania, la donna inizierà una ricerca interiore, si lascerà alle spalle la sua vecchia vita e perseguirà il suo sogno: diventare una musicista classica. I quattro episodi che compongono questo primo breve ciclo di episodi sono basati sul libro scritto da Deborah Feldman. La scrittrice, per comporre questo volume, ha spesso preso ispirazione dalla propria vita.

Ozark (stagione 3) – 27 marzo

Distribuito per la prima volta nel 2017, lo show segue le vicende della famiglia Byrde. I componenti di questo nucleo famigliare conducono una vita tranquilla, ma qualcosa cambierà presto. Marty, padre e marito, si avvicina a un cartello della droga messicano, iniziando a riciclare denaro sporco.

I primi due cicli di episodi hanno concesso a Ozark di conquistare giudizi quasi sempre positivi sia dalla critica che dal pubblico. La terza stagione, in arrivo a partire dal 27 marzo, è ambientata 6 mesi dopo rispetto alla precedente. Jason Bateman è l’attore protagonista.

Beastars (stagione 1) – 13 marzo

Beasters è una serie anime ambientata in un mondo in cui alcuni animali civilizzati vivono in modo pacifico tra di loro. Pur esistendo una situazione di pace, i pregiudizi nei confronti dei carnivori continuano a persistere.

Protagonista di questo simpatico racconto è Legoshi, un lupo grigio. Il timido carnivoro studia e vive presso l’istituto Cherryton, insieme ai suoi amici come il labrador Jack. Legoshi collabora inoltre con una compagnia teatrale: il suo compito è quello di gestire le luci. Un giorno apparentemente normale, l’alpaca Tem viene uccisa e sbranata senza pieta. Nella comunità riemergono quindi i numerosi pregiudizi nei confronti dei carnivori, ritenuti quasi pericolosi e instabili. Il lupo grigio, nel frattempo, incontra una piccola coniglietta nana, Haru, e inizia a provare dei profondi sentimenti per lei.

Il manga che ha spirito questa serie animata è stato realizzato dalla penna di Paru Itagaki e pubblicato settimanalmente a partire dal 2016 sulla celebre rivista Weekly Shōnen Champion. I volumi che compongono questo progetto hanno ottenuto un enorme successo, vincendo anche diversi premi. L’anime è arrivato in Giappone già nel 2019.

Spenser Confidential – 6 marzo

Diretto da Peter Berg, Spenser Confidential è un film ispirato al romanzo Wonderland di Ace Atkins (che è stato profondamente influenzato dal personaggio creato dall’accademico statunitense Robert B. Parker).

Nel cast troviamo nuovamente Mark Wahlbergche, che è già stato scelto dallo stesso regista per i lungometraggi Boston, Deepwater e Red Zone.

Personaggio principale è l’ex poliziotto Spenser. L’agente ha la fama di non risolvere i problemi, bensì di peggiorarli ulteriormente. Il suo mentore, nonché vecchio allenatore di boxe, Henry (Alan Arkin) chiede il suo aiuto per risolvere un misterioso caso.

Lost Girls – 13 marzo

Concludiamo con questo film ispirato al romanzo di Robert Kolker e diretto da Liz Garbus. La protagonista è Mari Gilbert, che spinge le forze dell’ordine a continuare a cercare la figlia scomparsa. Questa ricerca farà emergere svariati omicidi compiuti sulle isole barriera di South Shore di Long Island. Si troveranno a dover affrontare lo spietato serial killer di Long Island.

Netflix uscite marzo

Anche a marzo il catalogo Netflix ci propone un mese ricchissimo di contenuti. In particolare, non possiamo che essere curiosi di scoprire le novità e i grandi ritorni per quanto riguarda il mondo della serialità televisiva, partendo da Castlevania e Ozark.

Vedi anche: