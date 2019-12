Euronics e Trony, saldi e promozioni fino al 50%. Dagli smartphone di Huawei, Samsung ai televisori lavatrici e asciugatrici, alle macchine per il caffè, ecco tutti gli sconti e le offerte di Trony e Euronics

E’ iniziato il periodo delle offerte e degli sconti imperdibili proposti dai maggiori rivenditori di elettronica, anche perché oltre alle festività ci addentriamo nei saldi.

Scopriamo allora insieme quali sono le offerte più interessanti, proposte rispettivamente da Euronics e Trony, in grado di movimentare la stagione dei saldi invernali 2020.

Euronics saldi 2020: ecco le migliori promozioni

Euronics ha già dato il via agli sconti invernali, tramite il volantino di Natale, denominato Christmas Play. Fra i prodotti più interessanti presenti in questa promozione, segnaliamo la Playstation 4 da 1TB, con un secondo controller, al prezzo di 249,99 euro. Poi c’è anche la PS4 Pro, che ha un prezzo di 279,99 €. Si tratta davvero di un’ottima proposta per gli amanti del gaming, considerando la maggior potenza e la presenza anche qui di un secondo joystick.

Inoltre, restando in questo ambito, spiccano una serie di giochi proposti sottocosto, con prezzi compresi fra 14,99 e 49,99 euro. I titoli sono numerosi e famosissimi, alcuni esempi: Tekken 7, GTA 5, Days Gone, Red Dead Redemption 2 e molti altri.

Uscendo dal comparto giochi, ecco che fra le principali proposte di saldi Euronics, figurano le offerte sui cellulari.

Ad esempio lo smartphone Xiaomi Redmi note 7, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo iniziale, che passa da 199 a 169 €. Non mancano gli sconti su altre marche come Samsung, con il modello S10e scontato del 42% e il modello A30s ribassato del 22% ad esempio. Ottimi sconti anche su altri marchi come Huawei, Motorola, Alcatel e Honor.

Infine, si segnalano ribassi di pregevole entità anche su pc portatili, tablet, smartwatch, smart tv e tanti accessori indispensabili per la casa. Per approfondire meglio il catalogo delle offerte Euronics, vi invitiamo a visitare il suo sito e a prendere visione del volantino online del momento.

Trony saldi 2020: ecco offerte di volantino più convenienti

Anche Trony propone da subito tante allettanti offerte di volantino, per allietare il Natale, ma anche per proseguire i successivi mesi con i saldi 2020.

Durante il periodo natalizio, fino al 24 dicembre, viene applicato uno sconto del 50% sul secondo articolo acquistato. Per trovare questi sconti basta guardare quelli che nel negozio possiedono il bollino blu (che danno diritto a tale possibilità) oppure visitare il sito trony.it, per avere maggiori informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda invece gli sconti in generale, vi è una grande varietà di prodotti. A partire dalle Smart Tv in offerta, con la fantastica iniziativa sulla gamma led uhd 4K di Samsung da 65 pollici che scende a 549,95 euro. Poi ci sono le tv LG led 55 pollici, scontato del 36% a 349,95 €, e il Philips tv led da 50 pollici a 299,95 euro, ma i modelli disponibili sono ancora tanti altri.

Ci sono molti ribassi anche sugli smartphone, con sconti compresi fra il 30 e il 40% sui marchi principali come Samsung, Huawei, LG e Xiaomi. Stesso discorso per pc portatili come l’ASUS Notebook e l’HP notebook, con sconti del 30%, ma anche per i tablet, gli smartwatch e le consolle.

Altre promozioni Trony: elettrodomestici e fotocamere

Non mancano interessanti promozioni anche sulle lavatrici e le asciugatrici, con sconti che giungono fino al 50%. Oltre che per questi ultimi gli sconti applicati da Trony sono ideali per chi cerca un nuovo frigorifero, un forno o una macchina per il caffè espresso, tutti scontati del 50%.

Infine, ottime notizie anche per gli amanti della fotografia, infatti sono disponibili ribassi pari al 33% su fotocamere Canon e Nikon.

E’ tutto per quanto riguarda gli sconti applicati da questi 2 colossi dell’elettronica, che potrete trovare nella maggior parte delle città italiane. Ricordate di continuare a seguire tutti gli aggiornamenti relativi ai saldi invernali sul sito Donne sul Web, in modo da non perdere le occasioni migliori.