Tutte le novità sull’iPhone 16 e i nuovi dispositivi Apple. L’evento “It’s Glowtime” del 9 settembre 2024 svelerà dettagli su iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods rinnovati e il futuro dei Mac con chip M4.

Apple ha ufficializzato la data di lancio dell’iPhone 16, fissando un evento speciale il 9 settembre 2024 presso il Steve Jobs Theater a Cupertino. Durante l’evento, denominato “It’s Glowtime”, verranno annunciate non solo le caratteristiche sull’iPhone 16, ma anche su altri nuovi dispositivi. Originariamente previsto per il 10 settembre, l’evento è stato anticipato per evitare sovrapposizioni con il dibattito presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump.

Le novità dell’iPhone 16: cosa aspettarsi

Il nuovo iPhone 16 avrà diversi aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti, con focus su schermi più grandi nei modelli Pro e nuove funzionalità della fotocamera, inclusa l’introduzione di un pulsante dedicato per scattare foto. Sebbene le modifiche estetiche siano minime rispetto all’iPhone 15, le nuove funzionalità promettono di migliorare l’esperienza utente.

Quando Esce l’iPhone 16?

L’uscita ufficiale dell’iPhone 16 è prevista per il 20 settembre 2024, appena dieci giorni dopo l’evento di lancio. Questo rilascio tempestivo permetterà a Apple di incrementare le vendite già nel quarto trimestre fiscale, con un aumento del fatturato stimato del 5%. Le vendite maggiori si concentreranno tuttavia nel trimestre successivo, che coincide con la stagione delle festività natalizie, durante la quale secondo gli analisti prevede una crescita del 7% dei ricavi, per un totale di 128,4 miliardi di dollari.

Apple Watch Serie 10: design e funzionalità

Oltre all’iPhone 16, Apple svelerà importanti aggiornamenti per i suoi dispositivi indossabili, in particolare il nuovo Apple Watch Series 10. Tra le novità più attese, l’Apple Watch sarà più sottile, ma con schermi più grandi per migliorare la visibilità e l’usabilità.

AirPods: Nuovi Modelli con Cancellazione del Rumore

Un altro punto forte dell’evento sarà il rinnovamento della gamma di AirPods. I nuovi modelli di fascia bassa e media includeranno funzionalità aggiornate, tra cui la cancellazione del rumore per la prima volta sui modelli di fascia media. Inoltre, il modello base degli AirPods riceverà un aggiornamento, segnando il primo importante cambiamento dal 2019.

Mac con processore M4: aggiornamenti in arrivo

Apple ha in programma anche un aggiornamento significativo per la sua linea di Mac, introducendo il nuovo processore M4 entro la fine dell’anno. Attualmente sono in corso test su quattro nuovi modelli di Mac, etichettati con i codici “16,1”, “16,2”, “16,3” e “16,10”, per garantire la compatibilità con le applicazioni di terze parti. Tuttavia, è improbabile che questi aggiornamenti vengano svelati durante l’evento di settembre, poiché Apple tende a introdurre i nuovi Mac circa un mese dopo il lancio dell’iPhone.

Perché il lancio dell’iPhone 16 è cruciale per Apple

Secondo quanto dichiarato da Bloomberg, Il lancio dell’iPhone 16 rappresenta un momento fondamentale per Apple, che ha registrato vendite lente negli ultimi trimestri. Con il nuovo iPhone e gli aggiornamenti di Apple Watch, AirPods e Mac, l’azienda punta a rilanciare le vendite e consolidare la sua posizione di leader nel mercato tecnologico globale.

L’evento di Apple sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube alle ore 10 del mattino in Usa e alla ore 19 in Italia.