App Immuni quando uscirà l’app di tracciamento Covid in Italia? Ecco Immuni, l’ interfaccia e come funziona spiegata nel video

Immuni, l’app per il monitoraggio e il contrasto al Covid 19 scelta dal governo rischia di uscire troppo tardi rispetto alle tante riaperture della fase 2 e più passano i giorni e più il rischio che sia poco efficace c’è tutto. Ecco intanto come funziona l’app Immuni e quale sarà la sua interfaccia.





App immuni quando?

Il presidente Conte nella sua ultima conferenza stampa parlando delle azioni del governo contro il coronavirus ha citato il tracciamento. Però l’App Immuni ancora non è pronta, e non è noto quando uscirà. Tuttavia il ministro Speranza ha detto testuali parole “L’auspicio per l’app è che da fine maggio posa avviarsi la sperimentazione” Quindi non stiamo parlando di tempi brevissimi rispetto alle aperture del 18 maggio.

Insomma l’app Immuni sarebbe dovuta essere pronta prima ma ha subito una serie di contraccolpi fra i quali l’indagine del Copasir sulla privacy oltre alla scelta della società a cui è stato dato incarico di sviluppare l’app di tracciamento.

Qui in questo articolo trovate domande e risposte e dubbi su Immuni

Insomma ad oggi l’Italia non ha la sua app di tracciamento e questo ha sollevato preoccupazioni da parte di molti in particolare dal virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco che intervistato da Ansa ha così commentato la questione” Senza che siano ancora stati attivati la app, i test sierologici ed un rafforzamento mirato dei tamponi, diventano più rischiose le riaperture ”

Le famose tre T, ovvero tracciamento, test e tamponi oltre il tempismo, sono infatti il modello che ad oggi ha salvato la regione Veneto. Anche la regione Lombardia in questi mesi ha fatto realizzare una sua app di tracciamento, ma non sembra abbia sortito alcun effetto. La Lombardia resta ancora la prima regione in Italia per vittime e contagi.

In sintesi dell’app Immuni per ora possiamo farvi vedere solo come funziona, quando uscirà ancora nessuno lo sa.