Formula 1, Monza riapre le porte al pubblico e aspetta una Ferrari competitiva

C’è grandissima attesa per il Gran Premio di Monza di Formula 1 di questo pomeriggio (ore 15) con Verstappen che parte dalla pole position

A Monza non ci saranno 80mila persone e l’entusiasmo incontenibile di Zandvoort. Ma c’è gente: e questa è la migliore notizia possibile per la Formula 1 e per gli appassionati italiani che da molto tempo attendevano di potere di nuovo assistere a un evento del campionato mondiale.

Formula 1 a Monza, la griglia di partenza

Monza ha ospitato ieri la seconda edizione della Sprint Qualifying la mini gara di qualificazione per disegnare la griglia di partenza: 18 giri, poco meno di 100 chilometri. Non senza colpi di scena. Una gran botta sulle protezioni di Gasly, un testa coda di Kubica, e il solito dominio della Mercedes. Ma non della Mercedes più attesa, quella di Lewis Hamilton sorprendentemente bloccato subito dopo il semaforo verde sul punto di partenza e costretto a inseguire.

Davanti a tutti Bottas, primo ma non in pole position, costretto però dai regolamenti a partire dalla coda della griglia di partenza. Un bel problema in più per Hamilton che davanti si trova il suo nermico #1 Max Verstappen, secondo sul traguardo e le due McLaren di Riccardo e Norris.

Cosa aspettarsi dalla Ferrari

La rossa è immediatamente a ridosso delle prime: con Leclerc e Sainz, in terza fila. I tempi non sono al livello di Mercedes e McLaren, né tantomeno a quello della Red Bull di Verstappen. L’altra Red Bull di Sergio Perez immediatamente alle spalle delle rosse è un altro elemento di preoccupazione. É un fine settimana quanto meno travagliato: Sainz nella seconda sessione delle prove libere ha seriamente danneggiato il suo bolide. Leclerc da un paio di giorni sta male: problemi gastrointestinali molto fastidiosi, nausea e vomito.

La speranza è che dopo la partenza la Ferrari riesca a realizzare qualcosa di grandioso: i tifosi italiani sperano in una grande e clamorosa sorpresa. Anche se dei 16mila presenti almeno 6mila saranno vestiti di arancione per tifare Verstappen, arrivati dall’Olanda appositamente per festeggiare il leader della classifica mondiale, tre punti di vantaggio su Hamilton.

FORMULA 1 - CLASSIFICA PILOTI Max Verstappen 224.5 Lewis Hamilton 221.5 Valtteri Bottas 123 Lando Norris 114 Sergio Perez 108 Charles Leclerc 92 Carlos Sainz 89.5 Pierre Gasly 66 David Ricciardo 56 Fernando Alonso 46

