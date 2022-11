Crotone Femminile, giocatrici Serie C 2022/2023

Crotone femminile, chi sono le calciatrici della squadra rossoblù. Allenatore e proprietà del Women FC Crotone.

Il Crotone Women è una delle squadre che compongono il Girone C della Serie C femminile 2022/2023.

Andiamo dunque a conoscere meglio calciatrici, allenatore, proprietà e campo di gioco della squadra.

Giocatrici Crotone Femminile 2022/2023

In attesa della riapertura del mercato, la rosa del Crotone Women è composta da appena diciassette giocatrici, numero comunque destinato a incrementarsi con l’anno nuovo. L’età media è piuttosto bassa (in rosa è presente anche una classe 2007), quattordici le italiane, tre invece le straniere.

PORTIERI

Sono due i portieri del Crotone: la titolare è la numero 1 della squadra Astrid Paola Buttner, la giocatrice (per modo di dire) più “anziana” della squadra (classe 2004) e una delle tre straniere (è paraguayana con passaporto tedesco). Dietro di lei la giovanissima (2006) Marianna Scerbo.

DIFENSORI

Il pacchetto difensivo del Crotone donne è interamente costituito da Millenials, a certificare la linea verde del club calabrese: ci sono infatti Marta Colurcio (2005), Giada Rania (2002), Fiorella Vona (2004), Ilaria Torano (2003) e Veronica Vetere (2005).

CENTROCAMPISTE

Medesimo discorso per quanto riguarda il centrocampo: anche qui infatti tutte le calciatrici sono nate dopo il 2000. Nello specifico, la greca Maria Vlasdopoulou è del 2001, Alessia Moscatello (la numero 10 del team) e Carmen La Malfa sono del 2002 mentre Nadia Morgante è del 2006.

ATTACCANTI

È in attacco che si registra la giocatrici più giovane dell’intera rosa del Crotone Femminile: Teresa Russo è infatti nata il 26 giugno 2007. Con lei in avanti ci sono poi Martina Donato, la svizzera (ma di origini italo-spagnole) Aroa Valente, Carlotta Sacco, Rosangela Coppola e Giorgia D’Aquino.

Allenatore Crotone Women 2022/2023

L’allenatore del Crotone Femminile è Francesco Ortolini, ex centrocampista con esperienze in Serie B e Serie C. Il tecnico classe ’65 allena le rossoblù dall’estate 2022.

Di chi è il Crotone Femminile

Il Crotone donne è la controparte femminile del Crotone, squadra attualmente militante in Serie C. Il presidente della società è dunque il medesimo, vale a dire Gianni Vrenna.

Dove gioca il Crotone Femminile

Come detto, il Crotone disputa il campionato di Serie C femminile, girone C. Le partite casalinghe della squadra si disputano a Isola Capo Rizzuto, più precisamente presso lo Stadio Comunale Sant’Antonio.