Risultati Serie B 12^ giornata. Il Frosinone suona la nona

Tutti i risultati delle partite della dodicesima giornata del campionato di Serie B. Ciociari sempre primi. Classifica

Il Frosinone non molla, batte anche il Perugia e rimane al primo posto in classifica nel campionato di Serie B. Nella altre partite si segnala il pareggio dell’Ascoli in casa del Brescia, ma anche quello del Benevento che fa 1-1 contro il Bari e rimane in una situazione difficile.

Risultati Serie B Frosinone-Perugia

Al Frosinone basta una rete di Rhoden nel primo tempo per avere la meglio sul Perugia. Grazie a questa vittoria con il minimo scarto, la squadra allenata da Grosso mantiene la vetta della classifica in solitaria davanti al Genoa e si candida seriamente per un posto nella prossima Serie A.

Sintesi Pisa-Cosenza

Il cambio di allenatore in casa Cosenza non ha sortito gli effetti sperati. L’arrivo di Viali al posto di Dionigi non porta i tre punti, ma un’altra sconfitta con il Pisa che vince 3-1. I toscani si impongono con la doppietta di Morutan e la rete di Masucci, mentre i calabresi accorciano nel finale con D’Urso.

Serie B Brescia-Ascoli 1-1

Altra beffa per il Brescia che, quando stava già pregustando i tre punti, viene raggiunto dall’Ascoli. Le Rondinelle passano in vantaggio al 54′ con Ayé, ma vengono appaiati in pieno recupero dal gol di Botteghin al 93′ fra le proteste dei padroni di casa e con Cellino che, per protesta, proclama il silenzio stampa.

Serie B le altre partite del dodicesimo turno

Nelle altre gare della dodicesima giornata di Serie B si notano pochi gol. Oltre a Pisa-Cosenza, solamente Sudtirol-Cagliari termina con quattro reti (2-2). Per il resto si registrano tre successi per 1-0. Quelli di Frosinone, Palermo e Como rispettivamente contro Perugia, Parma e Venezia. Lunedì sera Reggina-Genoa chiude la giornata.

Sabato 5 novembre ore 14

Benevento-Bari 1-1

Brescia-Ascoli 1-1

Cittadella-Modena 0-0

Pisa-Cosenza 3-1

Sudtirol-Cagliari 2-2

Ternana-Spal 0-0

Sabato 5 novembre ore 16.15

Frosinone-Perugia 1-0

Palermo-Parma 1 -0

Domenica 6 novembre ore 16.15

Como-Venezia 1-0

Lunedì 7 novembre ore 20.30

Reggina-Genoa

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

24 11 8 0 3 Genoa

22 11 6 4 1 Ternana

20 11 6 2 3 Reggina

19 11 6 1 4 Bari

19 11 5 4 2 Parma

19 11 5 4 2 Brescia

18 11 5 3 3 Sudtirol

18 11 5 3 3 Ascoli



18 11 5 3 3 Cagliari

15 11 4 3 4 Spal

14 11 3 5 3 Cittadella

14 11 3 5 3 Modena

12 11 4 0 7 Palermo

12 11 3 3 5 Cosenza

11 11 3 2 6 Pisa

11 11 2 5 4 Benevento

10 11 2 4 5 Venezia 9 11 2 3 6 Como

9 11 2 3 6 Perugia

7 11 2 1 8

