Partite di Serie B nella terza giornata del girone di ritorno del campionato cadetto. Grande attesa per Genoa-Pisa e per lo scontro diretto promozione a Frosinone.

Serie B, fra oggi e domenica 29 gennaio 2023 ritornano le partite della Serie BKT, con le squadre che scenderanno in campo per disputare la terza giornata del girone di ritorno. Il calendario del turno si apre questa sera con il match fra Cagliari e Spal, mentre toccherà alla capolista Frosinone e al Benevento chiudere con lo scontro in programma domenica alle 16.15. Di seguito il dettaglio completo.

Partite Serie B Frosinone-Benevento

Il posticipo fra Frosinone e Benevento, oltre a un sapore di amarcord vista la presenza sulle panchine di due campioni del Mondo con l’Italia nel 2006 come Fabio Grosso e Fabio Cannavaro, vede una partita in cui sono protagoniste due squadre con umori opposti.

I ciociari stanno allungando la striscia positiva che li vede al comando della classifica di Serie B ormai da diverse settimane, mentre i campani non riescono a riemergere dai bassifondi della classifica nonostante un organico allestito per frequentare le zone alte della cadetteria. Nemmeno l’arrivo di Cannavaro ha dato quel cambio di marcia che il patron Vigorito si attendeva, mentre il tecnico è in attesa di rinforzi che non sono ancora arrivati.

Serie B terza giornata di ritorno Genoa-Pisa

Umore positivo anche al Genoa, con la squadra allenata da Gilardino che non ha mai perso in campionato (l’unico stop è quello contro la Roma in Coppa Italia) da quanto l’ex attaccante è stato promosso alla conduzione. Il Grifone sta infatti tenendo il passo del Frosinone, cui è riuscito anche a rosicchiare qualcosina, e si è stabilizzato nelle primissime posizioni allungando sulle dirette inseguitrici.

In un Marassi gremito arriverà un Pisa, risalito dopo le difficoltà iniziali, che sarà seguito anche da migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra di D’Angelo e trascorrere una giornata di festa insieme ai sostenitori genoani (le tifoserie delle sue squadre sono legate da un’amicizia).

Calendario Serie B partite del 22° turno

La terza giornata del campionato di Serie B si apre con l’anticipo fra Cagliari e Spal, in programma questa sera alle 20.30, con la squadra ferrarese che è vicinissima a far rientrare in Italia il Ninja ex Roma e Inter, oltre che dei sardi, Radja Nainggolan. Frosinone-Benevento chiude invece il terzo turno. Di seguito il programma completo.

Venerdì 27 gennaio ore 20.30

Cagliari-Spal

Sabato 28 gennaio ore 14

Ascoli-Palermo

Bari-Perugia

Brescia-Como

Cosenza-Parma

Sudtirol-Reggina

Ternana-Modena

Venezia-Cittadella

Sabato 28 gennaio ore 16.15

Genoa-Pisa

Domenica 29 gennaio ore 16.15

Frosinone-Benevento

Classifica Serie B 2022/2023

Frosinone 45

Genoa 39

Reggina 39

Bari 33

Suditirol 32

Pisa 30

Parma 30

Cagliari 29

Ternana 29

Modena 28

Palermo 28

Ascoli 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Como 23

Cittadella 23

Venezia 20

Perugia 20

Cosenza 18

Come si vede in classifica, comanda sempre il Frosinone con 45 punti davanti a Genoa e Reggina che inseguono con 39. La graduatoria è molto corta nelle posizioni immediatamente successive con tantissime squadre racchiuse in pochissimi punti e anche la bagarre in coda risulta essere serratissima.

Vedi anche: Calendario Serie A 2023