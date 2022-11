Partite Serie B 14^ giornata. Ultima spiaggia per Blessin al Genoa

Calendario delle partite della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La capolista Frosinone ospita il Cagliari

Il campionato di Serie B torna dopo una settimana di sosta che ha consentito alle nazionali maggiori e giovanili di disputare gli incontri in programma nella quattordicesima. Con l’assenza della Serie A, la maggior parte delle partite si giocherà di domenica, con la capolista Frosinone impegnata in casa contro il Cagliari, mentre la Reggina, seconda della classe, affronterà il Benevento. Fari puntati anche a Perugia, dove Blessin rischia l’esonero dal Genoa.

Partite Serie B quattordicesima Frosinone-Cagliari

Domenica alle 15 il Frosinone cercherà di rafforzare ulteriormente il primato in classifica cercando di sfruttare l’occasione di affrontare un Cagliari che nell’ultimo periodo sta un po’ zoppicando. Dopo la rivoluzione nell’area tecnica, il presidente Giulini potrebbe optare per un cambio anche alla guida, con Liverani che è sempre sotto esame a differenza di Grosso che invece continua a volare con i ciociari.

Partite Serie B Cosa succede se perde il Genoa

Non è un testacoda, ma poco ci manca. Il Perugia del rientrante Castori naviga nei bassifondi, mentre il Genoa è terzo in classifica, ma la proprietà è insoddisfatta del rendimento della prima parte di stagione. Per questo motivo il tecnico dei liguri Alexander Blessin è a forte rischio esonero in caso di un altro passo falso che farebbe ulteriormente scivolare i rossoblù in classifica.

Serie B Reggina-Benevento

L’insolito lunch match domenicale vedrà invece il duello fra campioni del Mondo: Filippo Inzaghi sulla panchina della Reggina e Fabio Cannavaro su quella del Benevento. Gli amaranto proseguono nell’inseguimento al Frosinone e hanno assoluto bisogno di punti per ricucire, mentre i campani devono assolutamente allontanarsi dalle zone torbide della classifica che li vede invischiati nei bassifondi un po’ a sorpresa considerate le premesse di inizio stagione.

Serie B calendario quattordicesima giornata

La quattordicesima giornata del campionato di Serie B si apre sabato 26 novembre alle 15 con il derby dell’Emilia fra Parma e Modena e si chiude domenica con la partita fra Palermo e Venezia che inizierà alle 18.

Sabato 26 novembre ore 15

Parma-Modena

Sabato 26 novembre ore 18

Pisa-Ternana

Domenica 27 novembre ore 12.30

Reggina-Benevento

Domenica 27 novembre ore 15

Brescia-Spal

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Perugia-Genoa

Sudtirol-Ascoli

Domenica 27 novembre ore 18

Palermo-Venezia

Classifica Serie B 2022/2023