L’Inter vede il primo posto: posticipo contro il Cagliari su DAZN

Inter – Cagliari

Inter – Cagliari dopo Il pareggio del Milan , è una sontuosa occasione per la squadra nerazzurra di andare al vertice della classifica di serie a scavalcando i rossoneri.

Inter-Cagliari, 17esima giornata di Serie A

Formazione Inter

Dalla sconfitta subita contro la Lazio all’Olimpico (3-1) l’Inter, che all’epoca era a cinque punti dal Milan in quinta posizione assoluta, ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi notevoli: sei vittorie e due pareggi in otto partite. E questo, complici le due sconfitte del Milan e il pareggio di ieri dei rossoneri a Udine, mette l’Inter nella condizione di andare al comando della classifica. L’Inter che si appresta a ospitare il Cagliari è reduce dalla sconfitta di Madrid contro il Real. De Vrij è di nuovo disponibile dal primo minuto. Dumfries e Perisic partiranno titolari con un unico ballottaggio per Simone Inzaghi, che dovrà scegliere sulla spalla da affiancare a Lautaro Martinez: potrebbe toccare ad Alexis Sanchez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Formazione Cagliari

Walter Mazzarri, ex di turno, una sola stagione in nerazzurro tra 2013 e 2014, un quinto posto nella prima stagione e un esonero a novembre nella seconda (il primo della sua carriera), torna a San Siro da avversario. Il Cagliari, penultimo, ha un disperato bisogno di punti e ha anche tanti problemi di formazione. Nandez è indisponibile. Un altro ex, Godin, tornerà al Meazza ma forse non da titolare, anche lui è acciaccato. Al suo posto potrebbe giocare Ceppitelli. Attenzione alla coppia offensiva isolana composta da Keita Balde e Joao Pedro, già nove gol e tre assist in questo campionato.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri.

Curiosità e statistiche

Il Cagliari arriva da quattro pareggi consecutivi che hanno consentito alla squadra rossoblu di rosicchiare qualche punto restando aggrappata a una quota promozione che per il momento sembra essere particolarmente bassa. Proprio il pareggio sembra essere il risultato più costante tra Cagliari e Inter, ben 28 nel massimo campionato contro le 40 vittorie nerazzurre e sole 14 vittorie. Inter in serie positiva con il Cagliari: sette vittorie nelle ultime nove gare con 22 gol complessivi. Un altro elemento interessante è il confronto tra la squadra che in casa ha raccolto più punti (17) e qiuella che ne ha raccolto di meno (appena 3).

Inter-Cagliari si gioca oggi, domenica 13 dicembre alle 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano. Arbitra Matteo Marchetti. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.