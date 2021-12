Juventus-Cagliari, ultima dell’anno per i bianconeri: la diretta TV

La Juventus Cagliari ultima partita del 2021 stasera in diretta su DAZN. Formazioni.

Juventus, reduce dalla bella vittoria esterna sul campo del Bologna, cerca di chiudere in crescendo il 2021 contro il Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive.

Juventus-Cagliari, 19esima giornata di Serie A

Formazione Juventus

Quasi certamente la Juventus schiererà una formazione del tutto identica a quella che ha vinto a Bologna, unica distinzione Alex Sandro al posto di un Pellegrini un po’ affaticato. Allegri dovrà decidere se giocare con Cuadrado, a rischio squalifica perché diffidato, o riconfermare De Sciglio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri

Formazione Cagliari

La pesantissima sconfitta di domenica scorsa contro l’udinese, 0-4, ha portato a serie conseguenze nello spogliatoio del Cagliari con il direttore sportivo Zappacosta estremamente severo nei confronti di una squadra protagonista di una partita povera dal punto di vista tecnico ed emotivo. fiducia riconfermata nei confronti del tecnico Mazzarri ma due giocatori, come previsto virgola non sono stati convocati: si tratta di Caceres e Godin che, a questo punto, potrebbero essere inseriti nella lista dei trasferimenti fin da gennaio. Formazione tutta da inventare, molto dipenderà dallo stato d’animo che il tecnico respirerà all’interno dello spogliatoio. Sicuramente indisponibile Marin, squalificato, nandez dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Ballottaggio tra Pavoletti e Keita in attacco.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Oliva, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Statistiche e curiosità

Precedenti largamente favorevoli alla Juventus che ha vinto ben nove delle ultime dieci partite contro il Cagliari, spicca tuttavia un secco 2-0 nel luglio 2020, alla fine della stagione, quando la Juventus aveva già vinto lo scudetto e sulla panchina dei sardi sedeva Walter Zenga.

Cagliari in piena crisi, reduce da due brutte sconfitte in campionato ma, soprattutto, con una sola vittoria in tutto il girone di andata. La Juve, tuttavia, chiude il 2021 con uno dei bilanci peggiori considerando l’anno solare: si parla di almeno dieco sconfitte. É andata peggio soltanto nel 2010 con 12 partite perse. Male anche la difesa, 42 gol subiti da gennaio a oggi. Cagliari che continua a combattere con grandi problemi offensivi soprattutto in difesa, attacco in bianco in cinque delle ultime sette trasferte.

Juventus-Cagliari si gioca oggi, martedì 21 dicembre alle 20.45 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino. Arbitra Davide Massa. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.