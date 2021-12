Inter-Torino 1-0, vittoria di misura: settimo sigillo

L’Inter si accontenta di una vittoria con il minimo scarto contro un Torino spuntato e poco incisivo

La settima vittoria consecutiva dell’Inter, a coronamento di una serie positiva davvero importante, conclude nel modo migliore il 2021 dei nerazzurri che si confermano al vertice della classifica del campionato di Serie A.

Inter-Torino, la partita

All’Inter basta poco per indirizzare la gara su un binario sostanzialmente favorevole. L’episodio decisivo è il gol di Dumfries. Alla mezz’ora il giocatore olandese firma la rete decisiva al termine di una bella azione personale confermando non solo il suo buon momento di forma ma il fatto di essere entrato definitivamente nei meccanismi di una squadra che, evidentemente, comincia a riconoscerlo come valore aggiunto.

Contro un Torino che fa davvero molto poco, e che sembra soffrire oltremisura l’assenza di Belotti, l’Inter non deve strafare e, pur cercando con insistenza il raddoppio, bada con molta maggiore attenzione a controllare il gioco senza subire. Una tattica conservativa che alla fine paga. Anche perché la raffica di partite che l’Inter ha dovuto affrontare nel corso delle ultime settimane tra campionato e Champions League è stata estremamente intensa e, va sottolineato, la squadra di Simone Inzaghi non ha sbagliato praticamente nulla.

Senza che il Torino riesca a impensierire mai la porta di Handanovic, se non per un calcio di punizione di Lukic ben controllato dall’estremo difensore nerazzurro, l’Inter porta a casa anche questo risultato facendo saltare di gioia San Siro e alimentando gli stessi cori entusiastici che lo scorso anno, con Antonio Conte in panchina e con un budget di gran lunga superiore, lasciavano presagire allo scudetto.

Eppure è la stessa squadra. La stessa squadra che dopo le cessioni eccellenti di Lukaku e Hakimi sembrava non avere un futuro punto e che invece gioca, diverte ma soprattutto controlla con autorevolezza.

Il tabellino

INTER-TORINO 1-0

30′ Dumfries

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (81′ D’Ambrosio), Vidal (81′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (69′ Vecino), Perisic; Dzeko, Lautaro (69′ Sanchez). A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Satriano. Allenatore: S. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (76′ Ansaldi), Lukic, Pobega, Aina; Brekalo (76′ Praet), Pjaca; Sanabria (59′ Warming). A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Rodriguez, Kone, Mandragora, Linetty, Rincon. Allenatore: Juric

Ammonito: Calhanoglu