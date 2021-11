Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: come si qualifica l’Italia

Partita Italia Svizzera all’Olimpico venerdì alle 20.45. Come si qualifica la nazionale di calcio ai mondiali del Qatar 2022. Tutte le ipotesi.

Le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 sono alla loro stretta finale: e la partita contro la Svizzera è decisiva per gli Azzurri. Ecco perché la nazionale non può perdere.

Italia-Svizzera, quando si gioca

La partita è in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45 di venerdì sera (diretta su RAIUno e in streaming su RAIPlay). Non cambia dunque il programma della squadra di Roberto Mancini dopo la preoccupazione circa le condizioni del manto erboso dello stadio romano. L’Olimpico, infatti, sabato scorso ha ospitato anche l’attesissimo test match amichevole di rugby tra l’Italia e la Nuova Zelanda.

C’erano molti timori per le condizioni del campo di gioco ma, un’ultima verifica eseguita ieri dai responsabili della struttura tecnica dello stadio, che appartiene al CONI, ha dato via libera. Il campo sarà rullato dai giardinieri ma non ci sarà bisogno di alcuna rizollatura e sarà pronto per la rifinitura degli atleti di entrambe le squadre in programma nel tardo pomeriggio di giovedì, quando nella sala stampa dell’Olimpico si terrà anche l’ultima conferenza stampa.

Italia- Svizzera tutti gli assenti

Purtroppo il big match sarà caratterizzato da molti giocatori indisponibili. Barella, uscito malconcio nel derby contro il Milan, è rimasto agli ordini di Roberto Mancini nella speranza di poter essere recuperato almeno per la trasferta In Irlanda del nord di martedì prossimo punto ma sicuramente non dovrebbe partire tra i titolari di venerdì sera. Pellegrini e Zaniolo, invece, dopo aver risposto alla convocazione sono stati liberati. Confermati Chiellini e Bonucci, acciaccati ma nel gruppo cui si sono uniti Cataldi, che torna in nazionale dopo quasi cinque anni, e Pessina, anche lui di rientro da un infortunio.

Mondiale Qatar 2022, qualificazioni Italia, avversarie, partite

Come si qualifica l’Italia

In questo momento Italia e Svizzera sono imbattute al comando del Gruppo C delle qualificazioni al Mondiale con 14 punti in sei partite. Il ruolino di marcia delle due squadre è praticamente identico. Quattro vittorie e due pareggi, compreso quello dello scontro diretto di Berna. La partita dell’Olimpico, di fatto, è decisiva.

La classifica finale del girone sarà determinata dal numero di punti e virgola in caso di parità, dalla differenza reti globale. La vittoria nello scontro diretto dell’Olimpico, dunque, risulta determinante: anche perché in questo momento l’Italia ha un vantaggio di due gol nella differenza reti rispetto agli elvetici.

In sintesi… L’Italia si qualifica se vince contro la Svizzera e pareggiando o vincendo poi contro l’Irlanda del Nord. in caso di un ulteriore pareggio con la Svizzera, l’Italia sarebbe costretta a vincere a Belfast mantenendo una differenza reti superiore a quella degli elvetici che, nell’ultimo turno del girone, lunedì sera alle 20.45, ospiteranno la Bulgaria a Lucerna.

Italia e Svizzera giocheranno poi l’ultima partita di qualificazione contemporaneamente. La prima classificata del girone va direttamente ai Mondiali, la seconda accede agli spareggi continentali che coinvolgeranno dodici squadre. Le dieci seconde classificate di questo turno di qualificazioni e le due migliori squadre di Nations League escluse in questa prima fase.

