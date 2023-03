Nazionale di Calcio verso Euro 2024 qualificazione Elenco dei giocatori convocati

La Nazionale azzurra apre un nuovo capitolo Prossimo obiettivo la qualificazione a Euro 2024 in Germania. In un girone a cinque l’Italia dovrà garantirsi le prime due posizioni nelle sfide di andata e ritorno contro Macedonia del Nord, Ucraina, Malta e Inghilterra.

Nazionale di calcio Euro 24, si riparte dall’Inghilterra

Sarà proprio la nazionale inglese sconfitta nella finale dell’ultimo europeo a Wembley (l’Italia è ovviamente campione in carica), la prima avversaria che gli Azzurri affronteranno a Napoli giovedì 23 alle 20.45 prima del trasferimento a Ta’ Qali per la partita contro Malta in programma domenica 26 in serata.

Inutile sottolineare che dagli Azzurri ci si aspetta il massimo, e dunque il primo posto del girone. Necessario non solo per rilanciare le ambizioni ferite dalla seconda mancata presenza consecutiva ai Mondiali, ma anche per rimediare a un ranking FIFA che al momento vede l’Italia all’ottavo posto assoluto.

Con qualche timore per l’ordine pubblico, la partita contro l’Inghilterra – rappresenta un top match di valore assoluto.

Una rivincita della finale dell’Europeo ma anche della recente Nations League che ha visto gli Azzurri strappare un pareggio a Wembley e vincere la partita decisiva a San Siro il 23 settembre con un gol di Raspadori. La prevendita dei biglietti è già avviata da tempo con lo stadio già pieno almeno per metà.

Il programma degli Azzurri

La Nazionale di Mancini si ritroverà a Coverciano con un gruppo di lavoro molto ampio, 30 gli atleti convocati. Non ci sarà molto tempo per lavorare insieme. Prima seduta lunedì, subito dopo le partite di questo turno di Serie A. Mercoledì il trasferimento a Napoli prima della trasferta a Malta che avverrà fin da giovedì in vista della gara del match di domenica 26 sempre alle 20.45.

Il tutto anche in un ottiva di preparazione a un’altra sfida importante, la Final Four della UEFA Nations League in programma a fine giugno in Olanda. Semifinale contro la Spagna, clamorosamente eliminata agli ottavi di finale del recente mondiale dal Marocco.

Vedi anche: Nazionale di calcio Calendario

Nazionale Euro 24: nuovi giocatori

Tra i convocati spicca la prima chiamata per Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che sta facendo benissimo. Primo gettone anche per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. E per Mateo Retegui, attaccante argentino con passaporto italiano cresciuto nel Boca Juniors e attualmente in prestito al Tigre di Victoria. Un nome nuovo, ma non inatteso. Di lui si era parlato anche immediatamente dopo la mancata qualificazione al Mondiale vista la carenza di punte di ruolo.

Torneranno a vestire la maglia azzurra anche Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020. Riconfermata la presenza di Federico Chiesa. Richiamati Pafundi e Scamacca, assente per infortunio Ciro Immobile.

Questo l’elenco dei convocati da Roberto Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).