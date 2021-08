Roma, all’Olimpico con il Trabzonspor: probabili formazioni, dove vederla

La Roma torna in campo per la gara di ritorno della Conference league affrontando all’olimpico (ore 19.00) il Trabzonspor dopo la vittoria d’andata in Turchia

Conference League, Roma-Trabzonspor – Manca solo la Roma all’appello delle squadre italiane che si apprestano a scendere in campo nelle Coppe Europee. La squadra giallorossa è chiamata in campo oggi alle 19 allo Stadio Olimpico contro i turchi del Trabzonspor.

Roma-Trabzonspor, ore 19

Le nuove regole internazionali della UEFA, che ha cancellato la vecchissima norma del valore doppio del gol in trasferta, rendono questa partita qualcosa di più di una semplice formalità. Di fatto al Trabzonspor basterebbe una vittoria di misura per trascinare l’impegno ai tempi supplementari. Un rischio inutile che José Mourinho non ha alcuna intenzione di correre. Alla Roma bastano due risultati su tre, vittoria e pareggio, per chiudere i conti e scrivere il proprio nome alla fase a gironi della prima edizione della Conference League.

Roma-Trabzonspor, probabili formazioni

La squadra di Mourinho non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella che ha giocato sette giorni fa in Turchia e che nella prima partita di campionato ha brillantemente esordito battendo 2-1 la Fiorentina. Abraham, che ha destato una ottima impressione in campionato, sarà confermato dal primo minuto con Shomurodov, fino a oggi molto spesso decisivo, pronto a entrare in caso di necessità. In campo dal primo minuto anche Zaniolo, espulso contro la Fiorentina e squalificato per un turno nel match di domenica prossima. Mourinho potrebbe anche decidere di fare spazio a qualche riserva, a cominciare da Diawara, protagonista di una lite con un tifoso – che gli aveva urlato di lasciare la squadra – mercoledì, all’uscita dell’allenamento a Trigoria. Forse un po’ di riposo per Mkhitaryan, anche lui molto brillante nelle prime uscite ufficiali: bisogna anche tenere conto del prossimo match, in programma domenica sera alle 20.45 nel posticipo contro la Salernitana.

Il Trabzonspor ha vinto anche la seconda giornata di campionato, 2-1 al Sivassport ed è al comando della classifica a punteggio pieno.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho. A disp. Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Bove, Villar, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Shomurodov. Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Bruno Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. All.: Avci. A disp. Kardesler, Tepe, Kaplan, Siopis, Koybasi, Malli, Parmak, Omur, Sari, Trondsen, Turkmen, Djaminy. Indisponibili: Tozok, Denswil.

Roma-Trabzonspor dove vederla

La partita è in programma questa sera alle ore 19 all’Olimpico, porte aperte con le limitazioni previste dal protocollo per il contenimento della pandemia. La diretta televisiva sarà disponibile sia su Sky che su DAZN ha acquisito anche i diritti della Conference League. Gli abbonati Sky avranno a disposizione la diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul canale 251. DAZN proporrà la diretta in streaming sulle proprie applicazioni. Streaming anche per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go

Le immagini dell’ultimo allenamento della Roma a Trigoria.