Risultati Champions League: disastro Juve, Milan e Napoli OK

La Juventus cade in casa con il Benfica. Larghe vittorie per il Napoli a Glasgow e per il Milan, in casa contro la Dinamo Zagabria

Non solo la Juventus non si risolleva. Ma la situazione dei bianconeri si complica ulteriormente con una pesantissima sconfitta in casa contro il Benfica. Vince pur con qualche sofferenza il Milan in casa contro la Dinamo Zagabria (3-1). Splendida affermazione esterna del Napoli a Glasgow contro i Rangers, 3-0.

Milan-Dinamo Zagabria 3-1

Milano stretta d’assedio dai tifosi croati che hanno causato incidenti e problemi dalla mattina fino a che non sono stati rimpatriati. Molti fermi con un bilancio di alcuni feriti e contusi. Una brutta scena davvero. Ma il Milan conquista la prima vittoria stagionale di Champions League al termine di una partita comunque non facile, contro una squadra molto fisica ed estremamente fallosa.

Brutto primo tempo da parte dei rossoneri che faticano a trovare la via della rete che arriva soltanto su calcio di rigore, con Giroud dopo un intervento alle spalle di Leao. In avvio di ripresa i rossoneri trovano subito il raddoppio, questa volta Leao fornisce l’assist, un bel cross dalla sinistra, che Saelemaekers insacca di testa. Splendido il gol di Orsic, su delizioso assist di Petkovic che tiene aperta la gara con qualche sofferenza di troppo, prima del terzo gol firmato da Pobega, ottimamente entrato dalla panchina.

Milan al comando del girone grazie anche al pareggio del Chelsea, bloccato in casa dal Salisburgo, 1-1. Rossoneri in campo il 5 ottobre proprio a Stamford Bridge, sul campo dei londinesi.

Juventus-Benfica 1-2

La Juventus perde in casa proprio la partita che avrebbe dovuto vincere, quella contro il Benfica, considerata la diretta avversaria per la qualificazione. Non basta il vantaggio del solito Milik, in gol al 4’ con un bel colpo di testa su calcio di punizione di Paredes. Il Benfica ha poco a poco prende quota, crea gioco, sfiora il gol, coglie un palo con Rafa Silva e trova il giusto pareggio su calcio di rigore con Joao Mario. É ancora Milik a sfiorare il raddoppio in avvio di ripresa ma il gol decisivo lo segna Neres che raccoglie una corta respinta di Perin su conclusione di Rafa Silva. Juventus affaticata, imballata, nervosa e senza idee. A complicare ulteriormente le cose uno sfortunato palo colto da Kean, un gol annullato a Vlahovic virgola (fuorigioco) e una clamorosa occasione da gol all’ultimo istante fallita da Bremer. La squadra di Allegri esce tra fischi e contestazione.

La Juventus dovrà rimediare adesso nella partita contro il Maccabi Haifa, in programma in trasferta il 5 ottobre alle ore 21.

Rangers Glasgow-Napoli 0-3

Unica squadra italiana ha punteggio pieno è il Napoli. Un’altra notte indimenticabile per la formazione allenata da Luciano Spalletti che, dopo i quattro gol al Liverpool, ne marca altri tre sul campo dei Rangers Glasgow. Impressionante l’accoglienza dei tifosi scozzesi per ricordare la Regina Elisabetta II, salutata dalla gradinata dell’Ibrox Park con una gigantesca coreografia. Il Napoli domina ma dilaga solo nel secondo tempo. Dopo un palo di Zielinski e almeno tre clamorose palle gol sbagliare da Simeone e ancora dal polacco, tre gol da incorniciare. Prima il rigore che vale il vantaggio siglato da Politano. Poi il raddoppio di Raspadori, al termine di un bello scambio con Oliveira. Quindi la terza rete di Ndombele su assist di Anguissa.

Napoli al comando del girone dopo la vittoria di ieri del Liverpool sull’Ajax, prossimo avversario della squadra di Spalletti., il 4 ottobre ad Amsterdam.

Le quattro squadre italiane impegnate in Champions League chiudono con tre vittorie (Inter, Milan e Napoli). Ma la sconfitta della Juventus è davvero molto pesante.