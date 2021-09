Napoli-Spartak Mosca 2-3: dura battaglia, prima sconfitta

Il Napoli viene battuto in casa dallo Spartak Mosca, decisiva l’espulsione di Mario Rui nel primo tempo

Europa League, seconda giornata Gruppo C: Napoli-Spartak Mosca 2-3 – Cade il Napoli dopo sei vittorie consecutive al termine di una partita agonisticamente intensissima e molto nervosa. Una buona partita della squadra di Spalletti, pur con qualche ingenuità ed errore che alla fine pesa un modo decisivo.

Napoli-Spartak Mosca, la partita

Prima ancora di vedere le squadre in campo il Napoli è già in vantaggio. Errore grottesco del Maskimenko cui scappa un cross di alleggerimento dalla sinistra: Elmas, in piena area di rigore, non si fa pregare e insacca. Il tutto in poco più di 12”. Nella prima mezz’ora il Napoli potrebbe trovare almeno tre gol: ma le occasioni, tante ed eccellenti, non si concretizzano. E subito dopo la partita cambia. Mario Rui si fa espellere per un intervento decisamente scomposto e ingiustificato che lascia il Napoli in dieci. Anche in inferiorità numerica gli Azzurri sfiorano a più riprese il secondo gol, ma nella ripresa gli equilibri della partita cambiano completamente.

Tante occasioni, tante opportunità da una parte e dall’altra: ma lo Spartak le sfrutta. Il Napoli no. Dopo un rigore tolto dalla VAR allo Spartak e un gol annullato (giustamente) a Manolas la rimonta russa si concretizza: Moses e Ayrton creano varchi puntuali nella retroguardia del Napoli che per la prima volta in questa stagione va in sofferenza. Lo Spartak pareggia con un tiro di Promes deviato da Koulibaly, poi raddoppia con Ignatov, preciso piattone dal limite su un contropiede di Ayrton. E arriva anche il terzo gol, ancora con Promes, che penalizza un errore in ripartenza. Generoso e meritevole l’assedio finale del Napoli, soprattutto dopo che anche i russi rimangono in dieci per l’espulsione di Caufriez. Osimhen segna il secondo gol a tempo scaduto. E dopo dieci minuti di recupero (altrettanti al termine del primo tempo) l’arbitro chiude. Lo Spartak si conferma una bestia nera per gli Azzurri che incamerano la prima delusione della stagione.

Nell’altra partita nel girone Legia che batte il Leicester a punteggio pieno e va al comando della classifica del gruppo a punteggio pieno.

Domenica alle 18 il Napoli torna in campo in Serie A per affrontare in uno dei big match di giornata la Fiorentina.

Il tabellino

NAPOLI – SPARTAK MOSCA 2-3

1′ Elmas (N), 54′, 90′ Promes (S), 80′ Ignatov (S), 90’+4 Osimhen (N)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas (82′ Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (46′ Anguissa), Politano (74′ Lozano), Petagna (46′ Osimhen), Insigne (41′ Malcuit).

Spartak Mosca: Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikya; Moses, Litvinov (73′ Ignatov), Bakaev (88′ Lomovitski), Umyarov, Ayrton; Ponce (45’ Sobolev), Promes.

Espulsi: 30’ Mario Rui somma di ammonizioni, 81’ Caufriez somma di ammonizioni

Ammoniti: Ponce (S), Litvinov (S), Sobolev (S), Di Lorenzo (N), Caufriez (S), Koulibaly (N), Ayrton (S), Fabian Ruiz (N), Manolas (N), Maksimenko (S), Umryarov (S), Spalletti