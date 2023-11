Una brutta serata per il Milan, battuto in casa dal Borussia Dortmund nella partita di qualifica zione agli ottavi di Champions

Al Milan non ne dritta una. Per lo meno prima e durante la partita. Una squadra rabberciata, con troppi infortunati e assenti, perde la partita che avrebbe dovuto vincere contro il Borussia Dortmund.

Una sconfitta in casa molto pesante che promuove agli ottavi i tedeschi ma non compromette, non in modo definitivo il cammino dei rossoneri che hanno ancora una remota ma concreta possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Milan-Borussia Dortmund 1-3

Una di quelle serate nelle quali le cose vanno tutte storte. Fin dall’inizio. In realtà parte bene il Milan che ha subito l’occasione di farsi presente nell’area avversaria creando un paio di occasioni importanti. Dopo soli sei minuti quando un tiro da distanza ravvicinata di Samuel Chukwueze rimbalza sul braccio di Nico Schlotterbeck, Olivier Giroud si assume la responsabilità del calcio di rigore: ma il debole tiro del francese viene comodamente parato da Gregor Kobel.

Sul rovesciamento di fronte Calabria sgambetta goffamente Jamie Bynoe-Gittens in area. E a differenza di Giroud, Marco Reus non commette errori e trasforma il vantaggio.

Nel momento peggiore il Milan rischia grosso e impiega almeno una ventina di minuti per ritrovare lo spirito e lo stato d’animo giusto. La squadra si distende e prima dell’intervallo conquista un meritato pareggio con Chukwueze, protagonista di una travolgente azione personale che si chiude con un diagonale vincente.

Il secondo tempo si apre di nuovo con i rossoneri in avanti, spinto dall’inerzia di un match che sembra ormai indirizzato. E invece sprecate un paio di occasioni la squadra rossonera si ritrova di nuovo all’angolo. Thiaw si infortuna, ancora un problema muscolare. E in una difesa rabberciata e improvvisata il Borussia trova i due gol della vittoria prima con Bynoe-Gittens e infine con Karim Adeyemi, una conclusione che Maignan non riesce a intercettare. Il Milan coglie un palo di Jovic, poco prima di una clamorosa traversa di Fullkrug. La serata si chiude nel modo peggiore. Ma i conti non sono ancora del tutto fatti.

Le altre partite

Una timida speranza per il Milan è riposta in quella che sarà l’ultima partita del girone, tra quindici giorni a Newcastle. Se la squadra di Pioli dovessero vincere, contestualmente a una vittoria dei Borussia, che è certo del passaggio agli ottavi ma non del primo posto nel girone, il Milan potrebbe ancora agganciare il secondo posto. Una combinazione di risultati resa possibile dal pareggio in extremis del Paris Saint Germain (al 98’!) su calcio di rigore contro il Newcastle.

