Formazione Juventus Chelsea, big match di Champions.

Una Juventus largamente rimaneggiata e con l’attacco spuntato affronta all’Allianz Stadium di Torino (ore 21) il Chelsea nella partitissima del programma odierno di Champions League. Le formazioni.

Champions League, gruppo H seconda giornata: Juventus vs Chelsea – La partita tra Juventus e Chelsea in programma questa sera alle 21 è già iniziata dalla conferenza stampa di ieri. Con Tuchel, tecnico della squadra londinese che definisce la Juventus “più debole senza Ronaldo ma in grado di vincere contro chiunque”. E Allegri che fa pretattica: “Non ho deciso quasi nulla. Potrei anche decidere di stravolgere la squadra”.

Juventus vs Chelsea, il match e le formazioni

Scelte quasi obbligate per Massimiliano Allegri che riconferma il solito 4-4-2 ma con equilibri completamente diversi rispetto a quello che si era visto nell’esordio vincente di Malmo (0-3) o nelle ultime due vittorie in campionato. Una squadra lentamente in ripresa ma con problemi oggettivi considerando le assenze di Dybala e Morata, entrambi infortunati. Allegri conferma de Ligt e Alex Sandro in difesa. E per il resto bisogna giocare di intuito. La logica porta a pensare a un accatto appoggiato su Chiesa e Kean con Kulusevski in panchina.

Il Chelsea deve rinunciare a Kanté, positivo al Covid e in isolamento. I dubbi di Tuchel riguardano soprattutto le scelte a centrocampo ma tutto fa pensare che a giocare saranno Azpilicueta a destra con Marcos Alonso e Jorginho al centro. Davanti Werner e Lukaku, titolare insindacabile.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, de Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Kean, Chiesa. All. Allegri

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel

Juventus vs Chelsea, statistiche e programma TV

Il bilancio degli scontri diretti tra Juventus e Chelsea è in perfetta parità: una vittoria per parte e due pareggi. L’ultimo successo dei bianconeri con i londinesi risale al 20 novembre 2012, 3-0 con gol di Quagliarella, Vidal e Giovinco. L’altro precedente risale agli ottavi di finale del 2009: Juventus eliminata dopo la sconfitta a Stamford Bridge che a Torino non riesce a rimontare due volte in vantaggio con Iaquinta e Del Piero e due volte raggiunta con Essien e Drogba (2-2).

Juventus vs Chelsea si gioca alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. Arbitra lo spagnolo Jesus Gil Manzano. La partita sarà diffusa in esclusiva in streaming su Amazon Prime video