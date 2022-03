Juventus-Villarreal, partita Champions 2022. Formazioni e Tv

Juventus Villarreal partita Champions stasera 16 marzo a Torino. Formazioni, guida Tv. Video Sky Sport

La Juventus stasera a Torino contro Il Villarreal nella partita di ritorno valida per gli ottavi di Champions, si gioca la permanenza in Europa e un mucchio di soldi. Nel Video la probabile formazione e le ultime sulla partita.





Il pareggio della gara d’andata contro il non è condizione sufficiente per la Juventus che sarà costretta a vincere nella gara di ritorno di Champions League contro gli spagnoli del Villarreal .

Un cliente scomodo il Villarreal, che sta andando molto bene: solo il Real Madrid tra i colossi spagnoli sta facendo meglio del sottomarino giallo in Champions. Ne sa qualcosa l’Atalanta, eliminata dalla fase a gironi.

Formazione Juventus

Comincia a sfoltirsi l’infermeria dei bianconeri che resta un motivo di preoccupazione per Massimiliano Allegri, sicuramente ancora privo di Bonucci. Si rivedono Dybala e Chiellini, quasi certamente destinati alla panchina: confermato il tridente atipico con Morata e Vlahovic appoggiati dal lato da Cuadrado. Maglia da titolare per Arthur e Locatelli in mezzo. Al centro della difesa sarà Rugani a fare coppia con De Ligt.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Vlahovic, Morata.

Formazione Villarreal

Unai Emery costretto a fare a meno da qui alla fine della stagione di Alberto Moreno. C’è invece Gerard Moreno, assente all’andata per infortunio, ma in condizioni non brillantissime. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Lo Celso e Danjuma, sicuramente confermato. In alternativa all’argentino potrebbe iniziare Alcacer. Anche il tecnico del Villarreal ha problemi di difesa con Albiol e Foyth in campo con i cerotti e Capoue che da tempo si allena con il contagocce per via di un forte mal di schiena.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Capoue, Parejo, Pino, Danjuma, Lo Celso .

Statistiche e curiosità

La Juventus è reduce da quindici risultati utili consecutivi, sabato la vittoria con la Sampdoria, che l’hanno riportata a ridosso delle prime posizioni di Serie A ed è l’unica superstite italiana in Champions League in grado di puntare ai quarti di finale. In caso di vittoria ai bianconeri toccherebbe il Benfica, che ha battuto in trasferta l’Ajax aggiudicandosi l’accesso al turno successivo. Il Villarreal è settimo in campionato, in questo momento sarebbe fuori dalle coppe europee. Ma sta recuperando. Tre vittorie nelle ultime quattro partite: domenica ha vinto in casa con il Celta Vigo grazie a un gol di Parejo.

L’unico precedente tra Villarreal e Juventus è quello della gara d’andata. C’è stata solo un’amichevole estiva, nel 2009, e vinse il Villarreal (4-1).

Juventus-Villarreal è in programma oggi, mercoledì 17 febbraio, alle ore 21.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino: arbitra il polacco Marciniak. Diretta televisiva sulla piattaforma Prime di Amazon.