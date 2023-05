Un vantaggio minimo per la Roma in una partita equilibratissima e bloccata nella semifinale contro il Bayer

Partiamo dal dato positivo. Il risultato. In una condizione estremamente complicata e con una formazione rabberciata che Mourinho è riuscito a schierare in modo magari poco spettacolare ma molto pragmatico.

Niente Dybala, che resta in panchina a recuperare da condizioni ancora non ottimali. Roma estremamente concentrata soprattutto nel non commettere errori contro un Bayer Leverkusen che ha esattamente lo stesso identico pensiero. Una squadra quella tedesca poco offensiva e sempre molto corta…

Roma-Bayer Leverkusen, primo tempo bloccato

Partenza a rischio per la Roma con le Aspirine subito pericolosissime con Andrich, servito da Hincapie. Rui Patricio interviene a freddo in modo decisivo. Poi è Wirtz, giocatore davvero molto interessante (19 anni) a calciare dal limite a un soffio dal bersaglio. Succede davvero poco in un primo tempo estremamente equilibrato dove le due squadre si fronteggiano senza acuti, senza nemmeno cercare qualche calcio piazzato o una sovrapposizione. La Roma si vede solo su un colpo di testa di Ibanez, molto bravo in mischia, ma non abbastanza per spiazzare Hradecky che poi si salva sulla mancata girata di Spinazzola.

Roma-Bayer Leverkusen, 1-0

Il secondo tempo resta estremamente bloccato, con poche occasioni e pochissimo spettacolo. Basterebbe poco. Alla Roma serve Bove: bella l’intuizione del giovane talento giallorosso che chiede spazio ad Abraham che intelligentemente conclude trovando la respinta di Hradecky, e sulla respinta Bove insacca un gol che potrebbe risultare importantissimo in vista della gara di ritorno. Grandissima l’occasione per la Roma di chiudere con Belotti che impegna ancora il portiere avversario e Bove ancora una volta è puntuale, ma fallisce la deviazione decisiva.

Roma a corto di uomini e di cambi. La squadra giallorossa deve reggere fino al termine in condizioni davvero difficili. L’Olimpico spinge la squadra al di là dei limiti, grazie anche a un po’ di fortuna che si materializza sulla respinta di Cristante a porta ormai vuota su un gran tiro di Frimpong.

La Roma festeggia un passo importante. Non decisivo, ma comunque estremamente importante, verso la possibile seconda finale europea in due anni dopo quella vinta lo scorso anno in Conference League.

Nell’altra semifinale la Juventus si salva all’ultimo istante con un gol di Gatti, 1-1 in casa con il Siviglia. Battuta in casa la Fiorentina nella semifinale di Conference League, 1-2 dal Basilea.