Con i risultati delle partite di ieri si allarga il quadro delle formazioni ammesse agli ottavi di finale: la classifica avulsa delle terze classificate boccia la Finlandia

L’immagine dei giocatori scozzesi che lasciano il campo a testa bassa e in lacrime, richiamati a gran voce al centro del campo dal pubblico di Glasgow per una straordinaria standing ovation, sarà sicuramente una delle immagini più memorabili di questa edizione di Euro 2020.

Chi passa il turno

A Italia e Galles (Gruppo A), Belgio e Danimarca (Gruppo B) e Olanda e Austria (Gruppo C) si aggiungono anche Inghilterra e i vicecampioni del mondo della Croazia. Battendo di misura (1-0) la Repubblica Ceca grazie a un gol di Sterling in avvio, l’Inghilterra si garantisce un posto agli ottavi di finale che vedranno la squadra dei leoni ancora una volta in casa, a Wembley, contro un avversario che uscirà dagli incontri del Gruppo F in programma oggi.

Passa anche la Croazia che batte 3-1 la Scozia recuperando una situazione non facile dopo le incertezze iniziali intorno a Modric e compagni che proseguiranno il loro Europeo a Copenhagen.

Euro 2020, dopo Draghi parla la Merkel: "Wembley pieno non è una buona idea"

Le ripescate

In questo momento solo due squadre tra le terze classificate sono già certe dell’accesso al turno successivo. Sono la Svizzera, terza alle spalle dell’Italia nel Gruppo A e la Repubblica Ceca che nonostante la sconfitta contro l’Inghilterra di ieri sera resta in corsa. Restano ancora due posti a disposizione che si riempiranno oggi con le ultime quattro partite della fase a gironi.

Alle 18 si giocano Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia; alle 22 sono in programma due match intensissimi, Portogallo-Francia e Germania-Ungheria.

Tutte le partite sono in diretta su SKY, con Francia-Portogallo anche su RAIUno.

Euro 2020, è l’Austria la prossima avversaria dell’Italia

Le escluse

Hanno già fatto ritorno a casa le quattro ultime classificate dei gironi che si sono conclusi: e dunque Turchia, Russia, Macedonia del Nord e Scozia. Ma con il ripescaggio certo di Repubblica Ceca e Svizzera da ieri è eliminata anche la Finlandia che tra le terze classificate aveva solo tre punti e una differenza reti in passivo. Oggi scendono in campo le grandi, e rischiano grosso. Spagna, Polonia, Germania e persino il Portogallo campione in carica, in caso di sconfitta, rischiano di restare fuori persino dal lotto delle ripescate.