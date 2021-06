Trentesimo risultato utile consecutivo per l’Italia, eguagliato il record della mitica Nazionale di Vittorio Pozzo, ora si attendono i prossimi avversari negli ottavi di finale

Euro 2020, Italia-Galles 1-0 – L’Italia delle riserve, giustamente rese protagoniste da Roberto Mancini in una partita nella quale l’Italia doveva solo chiudere in bellezza il girone, piace almeno quanto quella dei titolari: vittoria per 1-0 con gol di Pessina.

Italia-Galles 1-0, la partita

Il CT punta su poche conferme e molti rincalzi: una scelta utile non solo per consentire ai titolari di tirare un po’ il fiato ma anche per allargare ancora quel concetto di gruppo che è davvero alla base della squadra di Mancini. E pur giocando contro una squadra tutt’altro che semplice, in un pomeriggio caldo e afoso, le ‘riserve’ non deludono nel modo più assoluto.

Piace Verratti, che rientrava da un brutto infortunio e gioca praticamente quasi tutta la partita ad alto livello; piacciono, e molto, Bastoni e Pessina, autore del gol partita. Piacciono anche Rafael Toloi, del tutto a suo agio e Bernardeschi. La squadra costruisce molte palle gol trovando una difesa attenta, un Ward stilisticamente imperfetto ma molto concreto, e un po’ di sfortuna.

L’Italia chiude vincendo ancora: prosegue l’imbattibilità, trenta partite senza sconfitte, dieci gare senza subire gol. Primo posto nel girone garantito. L’Italia a questo punto giocherà il secondo degli ottavi di finale in programma, a Wembley sabato 26 alle ore 21. Avversario da definire: lo conosceremo domani pomeriggio dopo il turno di gara delle 18 che riguarda il gruppo C.

Calendario euro 2020: gironi, calendario partite e regole del campionato europeo

Italia-Galles in Pillole

25’ – La prima palla gol è per Belotti che si sgancia bene ma tira sul fondo

27’ – Gunter di testa: pericoloso il Galles su un calcio d’angolo di Ramsey

30’ – Chiesa, gran diagonale che Ampadu salva silla linea

39’ – 1-0, calcio di punizione battuto da Verratti che con uno schema imbecca Pessina, bravissimo a incrociare in diagonale sul palo più lontano

53’ – Meriterebbe il gol anche Bernardeschi, calcio di punizione che coglie in pieno il palo

56’ – Brutto fallo di Ampadu che interviene su Bernardeschi con il piede a martello, espulsione diretta

65’ – Ancora Belotti, tiro a botta sicura ma Ward in qualche modo riesce a respingere

Italia-Galles, il tabellino

ITALIA-GALLES 1-0

38’ Pessina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (88’ Sirigu); Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho (73’ Cristante), Verratti; Bernardeschi (73’ Raspadori), Belotti, Chiesa. All. Mancini

GALLES (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; Roberts, Morrell (59’ Moore), Allen (84’ Levitt), N. Williams (84’ Davies); Bale (84’ Brooks), Ramsey, James (74’ Wilson). All. Page

Arbitro: Ovidiu Haţegan

Espulso: al 55’ Ampadu, gioco falloso

Ammoniti: Allen (G), Gunter (G), Pessina (I)