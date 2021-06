Si gioca a Wembley, sabato sera alle 21, la seconda fase di Euro 2020 per l’Italia che affronterà l’Austria, seconda classificata del gruppo C alle spalle dell’Olanda

Una vittoria di misura grazie a un gol di Baumgartner e l’Austria torna sulla strada degli Azzurri nel cammino dell’Euro 2020. Un abbinamento non impossibile anche se il NationalTeam austriaco ha qualità esperienza e una discreta solidità tattica.

Austria vincente con l’Ucraina

Decisiva la vittoria dell’Austria contro l’Ucraina guidata da Andriy Shevchenko in una partita fondamentale per entrambe le squadre. L’Austria ha avuto il merito non solo di trovare il gol della vittoria, firmato da Baumgartner, poi costretto a uscire per infortunio, su azione di calcio d’angolo, ma fondamentalmente anche di giocare meglio, con un tono più aggressivo e offensivo.

Come gioca l’Austria

L’Austria ha poche individualità di un certo livello: David Alaba, colonna del Bayern Monaco, è il giocatore intorno al quale ruota tutta la squadra. Duttilissimo, capace di imporsi in difesa come a centrocampo, Alaba è stato senza dubbio l’uomo di riferimento di queste tre partite della fase a gironi. Ma hanno impressionato anche Laimer, infaticabile giocatore di grandissimo peso tattico, e Schlager, un buon cursore in grado di imporsi anche alle spalle delle punte.

L’Austria di fatto manca di un po’ di peso offensivo: contro l’Ucraina ha giocato il bizzoso Arnautovic, un passato anche in Italia con l’Inter giocatore di immenso talento capace di numeri straordinari ma anche di colpi di testa deleteri.

Italia – Austria si gioca a Wembley

L’ottavo di finale degli Azzurri si giocherà allo stadio nazionale inglese di Wembley sabato alle ore 21. Inutile per il momento l’appello del presidente del consiglio Mario Draghi di consentire agli Azzurri di continuare a giocare all’Olimpico a causa della Variante Delta che sta preoccupando non poco e che ha costretto l’Italia a intensificare i protocolli di sicurezza per chi rientra dal Regno Unito dove la curva dei contagi è in aumento.