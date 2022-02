Coppa Italia quarti di finale: stasera c’è Mourinho sulla strada dell’Inter

Si giocano i quarti di finale di Coppa Italia, a San Siro alle 21:00 l’Inter affronta la Roma. Partita in chiaro su canale 5

Partita ricchissima di spunti quella in programma questa sera a San Siro tra Inter e Roma, gara secca (sola andata) valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince accede alla semifinale: niente gara di ritorno. In caso di parità dopo il 90’ tempi supplementari ed eventualmente i rigori.

Coppa Italia, quarti di finale – Inter-Roma

L’arrivo della Roma rappresenta anche il primo ritorno di José Mourinho a San Siro dopo il rientro del tecnico del Triplete in un club di Serie A. Sicuramente il Meazza (di nuovo al 50% della propria capienza sulla base delle nuove normative) saprà come accogliere quello che per i tifosi dell’Inter resta un guru, uno dei protagonisti più amati di sempre dai tifosi della squadra nerazzurra.

Ma la partita contro la Roma, oltre a rappresentare un anello decisivo verso la Coppa Italia, uno degli obiettivi della stagione, è anche il primo match dopo la sconfitta nel derby. E sarà interessante capire come l’Inter reagirà a quanto accaduto sabato pomeriggio.

Formazione Inter

Sono molti gli spunti di riflessione per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez è tornato logoro dagli impegni con la sua nazionale, molto nervoso. Il tecnico potrebbe anche decidere di preferirgli Alexis Sanchez. Perisic, alle prese con un problema fisico dopo il derby, non dovrebbe essere nemmeno in panchina. Probabile turn over sulle fasce con gli inserimenti di Darmian e Dimarco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez.

Calendario Inter Serie A 2022, tutte le partite del campionato

Formazione Roma

Anche la Roma, reduce dallo scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa, cerca un rilancio in Coppa Italia. Zaniolo, espulso e dunque squalificato in vista del match di domenica con il Sassuolo, parte tra i titolari. Maglia da titolare anche per Oliveira, sempre più uomo chiave della tattica giallorossa e Pellegrini. In difesa dovrebbero rivedersi Ibanez, non brillantissimo contro il Genoa e Vina.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

Curiosità e statistiche

Entrambe le squadre hanno un ulteriore ottimo motivo per vincere. Non solo l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, ma anche un nuovo derby. L’altro quarto di finale abbinato a quello in programma stasera è quello tra Milan e Lazio: il che significa che sia l’Inter che la Roma potrebbero disputare un terzo derby stagionale.

Inter che è arrivata ai quarti battendo l’Empoli solo grazie ai tempi supplementari e a un gol in extremis dell’ex romanista Sensi, ora passato alla Sampdoria. Roma che ha sofferto con il Lecce, costretta a rimontare un iniziale svantaggio.

Inter-Roma è in programma questa sera, martedì 9 febbraio, alle ore 21.00 al “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano: arbitra Marco Di Bello. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione. Gara visibile anche collegandosi al portale Sportmediaset.it