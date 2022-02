Coppa Italia, Milan-Lazio stasera alle 21.

Secondo quarto di finale in programma questa sera a San Siro: il Milan cerca la qualificazione per raggiungere l’inter in semifinale di Coppa Italia

Ancora in diretta e in chiaro su Canale 5 (ore 20.55) la Coppa Italia, per tre anni a cominciare da questa stagione esclusiva delle reti Mediaset. Il Milan affronta la Lazio.

Dopo la vittoria di ieri sera dell’Inter, 2-0 alla Roma con i gol di Dzeko e di Alexis Sanchez, il Milan ha la grande opportunità di staccare il tagliando della seconda competizione nazionale e di fissare un nuovo grande appuntamento cittadino in quello che sarebbe il terzo derby della stagione. Una grande opportunità considerando l’intensità del derby vinto dal Milan sabato pomeriggio e che ha scatenato moltissime polemiche.

Coppa Italia, quarti di finale, Milan-Lazio

La tradizione di Milan e Lazio in Coppa Italia è di grandissimo risalto e tradizione: rossoneri 14 volte in finale e cinque trofei in bacheca, la Lazio ha vinto sette edizioni a fronte di dieci finali. Ma mentre l’ultima vittoria della Lazio risale al 2019, la squadra di Simone Inzaghi alzò il trofeo battendo la Juventus ai calci di rigori, il Milan non va in finale di Coppa Italia dal 2018 e non vince il torneo dal 2003.

Milan formazione 2021-22. Giocatori, valore e proprietà AC Milan

Formazione Milan

Considerando il ricco calendario delle prossime settimane sia il Milan che la Lazio penqsano a un ricco turnover. Si profila il ritorno in campo dal primo minuto di Tomori, dopo il recente infortunio. Sicuramente titolare Theo Hernandez, espulso con l’Inter e dunque squalificato in vista del match contro la Sampdoria. Kessie, dopo l’esperimento, non brillantissimo, da trequartista tornerà in posizione di play. Ibrahimovic potrebbe essere disponibile, magari part-time e a partita in corso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Formazione Lazio

Maurizio Sarri, dopo la bella vittoria esterna di Firenze, riaffiderà la difesa dei pali a Pepe Reina, sempre titolare in Coppa Italia. Pedro, ancora non completamente recuperato dopo un problema muscolare al polpaccio, dovrebbe partire dalla panchina. Riconfermati Zaccagni e Immobile. Ballottaggio a centrocampo tra Lucas Leiva e Cataldi con qualche possibilità in più per quest’ultimo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Curiosità e statistiche

Non mancano i precedenti importanti tra Milan e Lazio: biancocelesti imbattuti da cinque gare contro i rossoneri. In tutto si parla di 184 gare: 81 vittorie del Milan, 64 pareggi e 39 successi della Lazio. Sono invece 21 le sfide in Coppa Italia con nove vittorie del Milan e otto della Lazio una delle quali particolarmente prestigiose: finale del 1998, 29 aprile, Stadio Olimico. Milan che difende la vittoria della gara d’andata (1-0) e va in vantaggio con Albertini. Ma la Lazio vince con una clamorosa rimonta: Gottardi, Jugovic e Nesta consegnano il trofeo alla Lazio di Signori, Boksic e Mancini. La sconfitta costerà la panchina a Fabio Capello.

Quarti di finale Inter Roma 2-0 Milan Lazio 9 febbraio ore 21 Lazio-Udinese Atalanta Fiorentina 10 febbraio ore 18 Milan-Genoa Juventus Sassuolo 10 febbraio ore 21

Milan-Lazio è in programma questa sera, mercoledì 9 febbraio, alle ore 21.00 al “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano: arbitra Simone Sozza. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione. Gara visibile anche collegandosi al portale Sportmediaset.it